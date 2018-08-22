Рада БНК: Защитим тех, кто защищает народ 1 22.08.2018, 9:18

Белорусов призвали выйти 24 августа к администрации Лукашенко в поддержку профсоюза РЭП.

Рада Белорусского Национального Конгресса призвала к солидарности с Геннадием Федыничем и Игорем Комликом. Поддержать лидеров профсоюза РЭП можно 24 августа, в день вынесения приговора по сфабрикованному против них делу. Об этом говорится в заявлении Рады БНК:

— 24 августа будет вынесен приговор по «уголовному делу», сфабрикованному против лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Рада Белорусского Национального Конгресса поддерживает инициативу активистов профсоюза РЭП подать в одно время персональные обращения с требованием прекратить преследование Федынича и Комлика главному заказчику расправы над ними.

Рада БНК призывает граждан 24 августа в 10:00, за два часа до приговора, прийти к приемной диктатора, которая находится в здании его администрации по адресу К. Маркса, 38 (со стороны ул. Кирова).

Мы призываем принести туда заявления с требованиями прекратить политические репрессии против лидеров профсоюза РЭП, гражданского общества и независимой прессы, освободить и реабилитировать всех политзаключенных.

Защитим тех, кто защищает народ.

Ранее активисты профсоюза РЭП сообщили, что соберутся у aдминистрации Лукашенко 24 августа в 10:00. Диктатору передадут обращения с требованием прекратить репрессии против Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

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