Лидеров профсоюза РЭП приговорили к четырем годам «химии» 17 24.08.2018, 12:10

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Геннадий Федынич и Игорь Комлик

Фото: spring96.org

(обновлено) Суд ограничил в свободе Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

В 12 часов дня 24 августа суд Советского района Минска вынесет приговор по уголовному делу председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика, сообщает ПЦ «Весна».

Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Следствие по делу длилось практически год: с 2 августа 2017 года. Судебные слушания начались 30 июля. Процесс ведет судья Марина Федорова.

Геннадию Федыничу и Игорю Комлику прокурор просит вынести наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет без направления в учреждения открытого типа, с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет. Игорю Комлику при этом засчитать в срок отбывания наказания пребывание под следствием в СИЗО. Меру пресечения (подписка о невыезде) оставить прежними. Дом в деревне Суходолы прокурорка просит считать собственностью Федынича и оставить его под арестом, а квартиру Федынича освободить из-под ареста, поскольку там проживает его семья.

Суд постановил: Геннадия Федынича и Игоря Комлик признать виновными в уклонении от уплаты налогов и вынести наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа, без конфискации имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет.

Также суд постановил взыскать в пользу государства с Федынича и Комлика 47 746 рублей и госпошлину 387 рублей.

Геннадий Федынич и Игорь Комлик заявили, что будут обжаловать приговор.

Дело носит ярко выраженный политический характер. Эксперты и политологи обращают внимание на то, что профсоюз РЭП активно участвовал в «тунеядских протестах». Именно по этой причине власти начали преследование независимого профсоюза.

Напомним, что Рада БНК призвала к солидарности с Геннадием Федыничем и Игорем Комликом. Рада призвала активистов выйти к администрации Лукашенко с требованиями прекратить политические репрессии против лидеров профсоюза РЭП, гражданского общества и независимой прессы, освободить и реабилитировать всех политзаключенных.

За «делом профсоюзов» пристально следили международные профсоюзные организации. В частности - глобальная федерация профсоюзов IndustriALL, которая объединяет более 50 миллионов рабочих.

Фото: телеграм-канал "Баста"