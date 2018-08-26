закрыть
26 августа 2018, воскресенье, 18:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В США выставили на аукцион часы белоруса, который был пассажиром «Титаника»

  • 26.08.2018, 17:14
  • 1,224

Швейцарские часы сделаны из серебра и латуни и имеют оригинальный механизм.

Аукционный дом Heritage Auctions выставил на торги карманные часы эмигранта из Российской империи, направлявшегося в апреле 1912 года в Америку на борту лайнера «Титаник», передает belmir.by.

Ожидается, что данный лот под номером 43312 будет продан за сумму как минимум 20 тысяч долларов США. Торги по нему завершатся в эти выходные.

Часы предоставлены на аукцион потомком Синая и Мириам Канторов – супругов, которые значатся в официальном списке жертв и выживших в катастрофе.

И муж, и жена были родом из Витебска. Ему на момент отплытия исполнилось 34 года, ей – 24. Оба поднялись на борт в английском Саутгемптоне, войдя в число 285 пассажиров второго класса

За билет под номером 244367 Канторы заплатили 26 фунтов стерлингов. В пересчете на нынешние деньги это примерно равно 3,6 тысячи долларов США.

Синай и Мириам окончили университет. Он был скорняком и собирался продать чемоданы мехов, чтобы пара после прибытия в нью-йоркский Бронкс смогла выучиться на врачей и дантистов.

Однако эти мечты разбились рано утром 15 апреля, когда «Титаник» столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике.

Мириам провели на спасательную лодку номер 12. Мужчинам в нее было садиться запрещено, поскольку действовало правило «женщины и дети в первую очередь».

В лодке, которую спускали на воду с левого борта «Титаника», оказалось примерно 30 пассажиров, но они потеснились, чтобы принять еще примерно столько же людей.

Согласно официальному рапорту, лодка номер 12 стала последней, добравшейся после 8 утра до корабля «Карпатия», пришедшего на помощь потерпевшим крушение.

Спустя 8 дней кабелеремонтное судно «Макей-Беннет» прибыло на место трагедии, чтобы собрать тела как можно большего количества жертв.

Тело Синая Кантора достали из ледяной воды во время изматывающей восьмидневной операции. Его обозначили табличкой «Тело номер 283» и забальзамировали на корабле.

Позднее он был похоронен на кладбище Маунт-Сион в нью-йоркском Квинсе. Часы же семья передавала из поколения в поколение на протяжении 106 лет.

Получить вещи мужа Мириам оказалось нелегко. Лишь после усилий юристов она получила то, что было при нем во время кораблекрушения.

Имущество включало в себя часы, а также одежду, российский паспорт, записную книжку, деньги, бумажники, карманный телескоп и штопор. Все это было передано ей 24 мая 1912 года.

Швейцарские часы сделаны из серебра и латуни и имеют оригинальный механизм. На открытом циферблате нанесены буквы на иврите, отвечающие соответствующим цифрам.

На обратной стороне выгравировано изображение Моисея в библейской одежде и в окружении пальм. В руках он держит скрижали с десятью заповедями.

Механизм часов заржавел, поскольку подвергся воздействию соленой воды. От стрелок практически ничего не осталось, а циферблат покрылся пятнами.

Потомок Канторов, предоставивший этот лот, в данный момент пожелал не раскрывать свою личность. Он снабдил часы подтверждающим их происхождение письмом.

Также к лоту приложены копии писем, которые получила при передаче вещей мужа от властей Мириам Кантор.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко