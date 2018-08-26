В США выставили на аукцион часы белоруса, который был пассажиром «Титаника» 26.08.2018, 17:14

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Швейцарские часы сделаны из серебра и латуни и имеют оригинальный механизм.

Аукционный дом Heritage Auctions выставил на торги карманные часы эмигранта из Российской империи, направлявшегося в апреле 1912 года в Америку на борту лайнера «Титаник», передает belmir.by.

Ожидается, что данный лот под номером 43312 будет продан за сумму как минимум 20 тысяч долларов США. Торги по нему завершатся в эти выходные.

Часы предоставлены на аукцион потомком Синая и Мириам Канторов – супругов, которые значатся в официальном списке жертв и выживших в катастрофе.

И муж, и жена были родом из Витебска. Ему на момент отплытия исполнилось 34 года, ей – 24. Оба поднялись на борт в английском Саутгемптоне, войдя в число 285 пассажиров второго класса

За билет под номером 244367 Канторы заплатили 26 фунтов стерлингов. В пересчете на нынешние деньги это примерно равно 3,6 тысячи долларов США.

Синай и Мириам окончили университет. Он был скорняком и собирался продать чемоданы мехов, чтобы пара после прибытия в нью-йоркский Бронкс смогла выучиться на врачей и дантистов.

Однако эти мечты разбились рано утром 15 апреля, когда «Титаник» столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике.

Мириам провели на спасательную лодку номер 12. Мужчинам в нее было садиться запрещено, поскольку действовало правило «женщины и дети в первую очередь».

В лодке, которую спускали на воду с левого борта «Титаника», оказалось примерно 30 пассажиров, но они потеснились, чтобы принять еще примерно столько же людей.

Согласно официальному рапорту, лодка номер 12 стала последней, добравшейся после 8 утра до корабля «Карпатия», пришедшего на помощь потерпевшим крушение.

Спустя 8 дней кабелеремонтное судно «Макей-Беннет» прибыло на место трагедии, чтобы собрать тела как можно большего количества жертв.

Тело Синая Кантора достали из ледяной воды во время изматывающей восьмидневной операции. Его обозначили табличкой «Тело номер 283» и забальзамировали на корабле.

Позднее он был похоронен на кладбище Маунт-Сион в нью-йоркском Квинсе. Часы же семья передавала из поколения в поколение на протяжении 106 лет.

Получить вещи мужа Мириам оказалось нелегко. Лишь после усилий юристов она получила то, что было при нем во время кораблекрушения.

Имущество включало в себя часы, а также одежду, российский паспорт, записную книжку, деньги, бумажники, карманный телескоп и штопор. Все это было передано ей 24 мая 1912 года.

Швейцарские часы сделаны из серебра и латуни и имеют оригинальный механизм. На открытом циферблате нанесены буквы на иврите, отвечающие соответствующим цифрам.

На обратной стороне выгравировано изображение Моисея в библейской одежде и в окружении пальм. В руках он держит скрижали с десятью заповедями.

Механизм часов заржавел, поскольку подвергся воздействию соленой воды. От стрелок практически ничего не осталось, а циферблат покрылся пятнами.

Потомок Канторов, предоставивший этот лот, в данный момент пожелал не раскрывать свою личность. Он снабдил часы подтверждающим их происхождение письмом.

Также к лоту приложены копии писем, которые получила при передаче вещей мужа от властей Мириам Кантор.