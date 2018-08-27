Фотофакт: Десятки человек пришли в суд поддержать солидарных с РЭП активистов 2 27.08.2018, 11:20

Люди дежурят у входов и въездов в здание.

Около 50 человек пришли в суд Московского района Минска поддержать арестованных в пятницу политиков и активистов. Люди дежурят у входов и въездов в здание. Присутствуют лидеры профсоюза РЭП, «Европейской Беларуси», «Народнай Грамады», правозащитники, журналисты, сообщает телеграм-канал «Баста».

В суде Московского района Минска в понедельник 27 августа с 9.30 утра начинается рассмотрение административных дел задержанных 24 августа участников акции протеста возле Дома правосудия. Их обвиняют в «участии в несанкционированном массовом мероприятии». Активисты таким образом протестовали против вынесения обвинительного приговора Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, а также в поддержку независимого профсоюза РЭП.

По данным ПЦ «Вясна», 24 августа после суда по "делу профсоюзов" было задержано 11 человек:

Алесь Абрамович (Борисов);

Ольга Николайчик;

Леонид Кулаков;

Майя Наумова;

Владимир Невмержицкий;

Павел Мрочко (Брест);

Александр Чмыхов (Бобруйск);

Максим Винярский;

Николай Статкевич;

Тамара Зайцева (Калинковичи);

Андрей Хренков.

Все они были доставлены в РУВД Московского района Минска, а затем в изолятор временного содержания, где провели выходные в ожидании суда.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь», Белорусский Национальный Конгресс и профсоюз РЭП призвали к солидарности с задержанными.