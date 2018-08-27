Дональд Трамп снова встретится с Анджеем Дудой 5 27.08.2018, 17:19

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Фото: Krzysztof Sitkowski/KPRP

Встреча главы Белого дома и президента Польши может состояться во второй половине сентября.

Государственный секретарь в Канцелярии президента Польши Анджей Дера сообщил, что в течение ближайших дней Белый дом огласит дату официальной встречи американского президента Дональда Трампа с главой польского государства Анджеем Дудой, сообщает «Польское радио».

«Во второй половине сентября президент Польши будет в США на заседании Совета безопасности ООН. В рамках приезда запланирован также визит Анджея Дуды в Белый дом. Однако, согласно протоколу, американская сторона как приглашающая должна объявить о дате встречи. Ждем официального заявления».

В июле этого года советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что Белый дом прорабатывает детали визита Анджея Дуды в американское государство.