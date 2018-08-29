Проигранная баталия 4 Валерий Карбалевич

29.08.2018, 14:58

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Валерий Карбалевич

Лукашенко не способен конкурировать с независимыми СМИ.

В последнее время Лукашенко все чаще вступает в полемику с независимыми СМИ, стремится их опровергнуть, оспорить. Почему?

Реакция на информацию независимых СМИ

Только несколько фактов последнего месяца. 30 июня появилась сенсационная информация (которая, впрочем, официально не подтвердилась), что у Лукашенко инсульт. На короткое время вся страна напряглась. И Лукашенко должен был лично, в поле, убеждать сограждан перед телекамерами, что с ним «все в порядке». Для уверенности он даже предложил журналистам его «пощупать».

После «разноса» в Орше Лукашенко вдруг во время совещания 17 августа обратился к теме информации в СМИ и пообещал отреагировать на их риторику в связи с событиями в Оршанском районе, даже попросил подчиненных собрать вместе замечания из интернета и СМИ. И заявил, что эта реакция, по его мнению, не совсем правильная.

Наконец, через три дня после переговоров с Путиным в Сочи Лукашенко, не дождавшись возвращения в Минск, поспешил дать интервью телеканалу «Беларусь 1». И журналист Андрей Кривошеев, и сам правитель Беларуси не скрывали, что это ответ на «неправильную» информацию различных СМИ.

Кардинальные изменения в информационном пространстве

Все это свидетельствует о том, что в информационном пространстве Беларуси происходят довольно значительные изменения. Ранее, еще 15, а может и 10 лет назад, информационный порядок дня в стране определяли государственные СМИ, в первую очередь, телеканалы. Для большинства населения фактами и истиной было то, что передавали по телевизору. Независимые газеты читала только продвинутая, сильно политизирована и преимущественно оппозиционно настроенная публика. Она же жила в интернете. Ею можно было пренебрегать. Мол, пусть эти «нечестные» «болтают».

Но в последние годы ситуация сильно поменялась. Во-первых, даже включив телевизор, обыватель имеет гораздо более широкий выбор. Сейчас даже в деревне можно пользоваться несколькими десятками телеканалов. И желающих смотреть неизменную в течение 20 последних лет информационную тягомотину на белорусских государственных каналах осталось немного.

Во-вторых, сильную конкуренцию всем медиа создает интернет. Сегодня около 70% белорусов им активно пользуются. Причем если обыватель захочет получить последние новости, то он вряд ли идет на сайт БелТА или «Советской Белоруссии», а скорее всего обращается к независимым ресурсам или получает информацию через социальные сети.

Информационная война вокруг переговоров в Сочи

Лукашенко видит эту проблему, но пока не очень понимает, что с ней делать. Конечно, можно привычным образом «разгромить» независимые СМИ. Время от времени это и делается. Заблокировали «Хартию-97». Приняли новый, более жесткий закон о СМИ. Преследовали гендиректора информационного агентства БелаПАН Алеся Липая (светлая ему память). Начали «дело БелТА».

Однако совсем подавить интернет невозможно много по некоторым причинам. В частности, потому, что есть официально декларированный проект «Беларусь – ИТ-страна».

В результате власти фактически должны были согласиться с тем, что информационную повестку дня формируют независимые СМИ и социальные сети. А режиму остается только реагировать. Что он и делает с разной степенью «успешности».

Вот последний пример. После переговоров в Сочи Лукашенко с Путиным никакой информации по итогам встречи не появилось. Но независимые СМИ поспешили отметить, что глава Беларуси, вопреки анонсированной предварительно программе визита, отказался посетить вместе с Путиным турнир по самбо. На этом основании журналисты сделали вывод, что Лукашенко проиграл, ничего не добился, остался с пустыми руками, поэтому обиделся на российского президента.

А дальше - больше. Через день после переговоров в Сочи 24 августа Владимир Путин подписывает указ о назначении Михаила Бабича послом России в Беларуси. Решение этого спорного вопроса в пользу Москвы дало повод СМИ написать, что президент России «сломал» Лукашенко, «дожал» его. Более того, появилось много комментариев, что Михаил Бабич будет выполнять роль российского заместителя Беларуси, генерал-губернатора и т. д.

Конечно, Лукашенко был поражен, очень болезненно воспринял эти публикации. Поэтому выдержал только три дня и поспешил лично явиться на информационном экране. Смысл его мессиджа в интервью телеканалу «Беларусь 1» заключался в оспаривании тех версий, которые звучали в СМИ, и даже каким-то оправдании за историю с послом.

Лукашенко в роли пиарщика

В принципе, по нормальной логике, эту функцию пиар-обеспечения деятельности правителя должны были бы выполнять государственные СМИ, а не сам Лукашенко. Но они на это совершенно не способны. Дело не только в том, что люди, которые там работают, не обременены большими талантами. Кроме этого, они связаны по рукам и ногам той единственно правильной установкой, которую может дать только сам Лукашенко.

Это издержки режима единоличной власти. В результате государственные СМИ просто неспособны работать в условиях конкуренции. Ведь согласно самой своей природе они предназначены к роли монополиста на информационном рынке. А в конкурентной среде эти СМИ оказались в состоянии рыбы, выброшенной на берег.

Единственным пиарщиком, ньюсмейкером, который пытается конкурировать с независимыми СМИ, оказался сам Лукашенко.

Но не сказал бы, что сейчас это у него получается очень удачно. Не только потому, что его приемы за четверть века большинству белорусов приелись и надоели.

Проблема в том, что для него тоже находиться конкурентной среде довольно некомфортно. Ведь независимые СМИ, социальные сети фиксируют, вытаскивают на поверхность все противоречия и, скажем мягко, неточности в его словах и деятельности, сопоставляют риторику и дела.

Это, разумеется, еще не та ситуация, в которой оказался Дональд Трамп в США. Но уже и совсем не то, что было в 1990-2000-х годах. Поэтому эту информационную баталию Александру Лукашенко выиграть трудно, если вообще возможно.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»