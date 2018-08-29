Белоруска попросила друга сломать ей ногу ради страховки 3 29.08.2018, 18:22

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Ногу сломали, страховку не дали, отправили в колонию.

44-летнего мужчину и 27-летнюю девушку из Полоцка осудили за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и заведомо ложный донос о тяжком преступлении соответственно. Мужчина сломал ей ногу, чтобы она сообщила о ДТП и получила страховку — по крайней мере, таков был план. Но в итоге что-то пошло не так. Афера закончилась для фигурантов реальными сроками, пишет «Онлайнер».

«В середине минувшего мая при распитии спиртных напитков девушка предложила одному из находившихся там мужчин сломать ей ногу, — сообщили в Генпрокуратуре. — Согласно плану, после получения перелома ее нужно было перенести к обочине дороги. А она бы, в свою очередь, сообщила о ДТП, в котором пострадала. Осужденная была уверена, что получит страховую выплату».

«Женщина поставила в ведро левую ногу, после чего ведро заполнили землей. Как утверждала осужденная, она видела такой способ в одном из фильмов, — описали произошедшее в надзорном ведомстве. — Мужчина ударил металлическим ломом. Результат — открытый перелом большеберцовой кости. Далее сообщник отнес потерпевшую к обочине дорог, а она позвонила в ОВД. Сообщила об аварии, после которой водитель на автомобиле скрылся с места происшествия».

Еще в ходе первоначальных следственных действий участники схемы были изобличены, признались и раскаялись в содеянном. За умышленное причинение тяжкого телесного повреждения мужчине назначили 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Женщине — за заведомо ложный донос о тяжком преступлении — 1 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с применением принудительного лечения от хронического алкоголизма. Приговор суда вступил в законную силу.