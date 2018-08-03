Как Европа спасается от аномальной жары: яркие кадры 3.08.2018, 8:14

Непривычно высокие температуры в эти дни зафиксированы во многих европейских столицах.

Наивысший — красный — уровень опасности объявлен в Италии из-за жары. Знойный июль сменяется таким же знойным августом и в ближайшее время погода вряд ли изменится. Синоптики уже предупредили, что +50°C в выходные накроют Португалию и Испанию.

Аномально высокие температуры в эти дни зафиксированы во многих европейских столицах. Как европейцы спасаются от жары — в фотографиях агентства Reuters, собранных tut.by.

Туристы в Риме спасаются от жары в многочисленных фонтанах, а к колонкам с питьевой водой выстраиваются очереди.

Многие стараются сбежать из душных городов к морю.

Пляжи французской Ривьеры утыканы зонтиками, а в море людей не меньше, чем на суше.

В эти жаркие дни значительно сократилось число желающих подняться на главную туристическую достопримечательность французской столицы — Эйфелеву башню.

В Германии из-за жары обмелели крупнейшие реки.

Немецкие фермеры уже подсчитывают убытки и требуют поддержки от государства — в стране из-за засухи ожидается худший урожай зерновых за последние сто лет.

Для полива растений задействовали даже полицейские водометы.

В Бельгии правительство призвало своих граждан экономить воду. Во многих городах по этой причине отключили фонтаны.

Нынешнее лето стало самом засушливым в Швейцарии за последние 100 лет.

Жара нарушила привычный ритм жизни даже альпийских коров. Пастбища практически остались без питьевой воды. В горах созданы искусственные резервуары, куда пожарные вертолетами транспортируют воду из соседних озер, сообщает Euronews.

В Беларуси 1 августа температура была на 2−6 градусов выше нормы: столбик термометра в отдельных районах поднялся до +32°C.

В целом, говорят специалисты, август будет теплым, близким к климатической норме — где-то на градус выше нее.

«В последней декаде ожидаем большие контрасты температур между северо-востоком и юго-западом. То есть на юго-западе будет жарко, а на северо-востоке, возможно, будет 11−18 градусов тепла даже днем», — рассказала заместитель начальника ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Светлана Кузьмич.