Как Европа спасается от аномальной жары: яркие кадры
- 3.08.2018, 8:14
Непривычно высокие температуры в эти дни зафиксированы во многих европейских столицах.
Наивысший — красный — уровень опасности объявлен в Италии из-за жары. Знойный июль сменяется таким же знойным августом и в ближайшее время погода вряд ли изменится. Синоптики уже предупредили, что +50°C в выходные накроют Португалию и Испанию.
Аномально высокие температуры в эти дни зафиксированы во многих европейских столицах. Как европейцы спасаются от жары — в фотографиях агентства Reuters, собранных tut.by.
Туристы в Риме спасаются от жары в многочисленных фонтанах, а к колонкам с питьевой водой выстраиваются очереди.
Многие стараются сбежать из душных городов к морю.
Пляжи французской Ривьеры утыканы зонтиками, а в море людей не меньше, чем на суше.
В эти жаркие дни значительно сократилось число желающих подняться на главную туристическую достопримечательность французской столицы — Эйфелеву башню.
В Германии из-за жары обмелели крупнейшие реки.
Немецкие фермеры уже подсчитывают убытки и требуют поддержки от государства — в стране из-за засухи ожидается худший урожай зерновых за последние сто лет.
Для полива растений задействовали даже полицейские водометы.
В Бельгии правительство призвало своих граждан экономить воду. Во многих городах по этой причине отключили фонтаны.
Нынешнее лето стало самом засушливым в Швейцарии за последние 100 лет.
Жара нарушила привычный ритм жизни даже альпийских коров. Пастбища практически остались без питьевой воды. В горах созданы искусственные резервуары, куда пожарные вертолетами транспортируют воду из соседних озер, сообщает Euronews.
В Беларуси 1 августа температура была на 2−6 градусов выше нормы: столбик термометра в отдельных районах поднялся до +32°C.
В целом, говорят специалисты, август будет теплым, близким к климатической норме — где-то на градус выше нее.
«В последней декаде ожидаем большие контрасты температур между северо-востоком и юго-западом. То есть на юго-западе будет жарко, а на северо-востоке, возможно, будет 11−18 градусов тепла даже днем», — рассказала заместитель начальника ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Светлана Кузьмич.