Владимир Некляев: Лукашенко провел в больнице два дня с транзиторной ишемической атакой 20 3.08.2018, 15:35

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Владимир Некляев

Такой диагноз можно также назвать микроинсультом.

Лукашенко почти два дня провел в больнице, у него диагностировали транзиторную ишемическую атаку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный белорусский поэт и политик, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев.

"Александр Лукашенко пережил транзиторную ишемическую атаку", - написал он.

В телефонном разговоре с корреспондентом украинского издания "Деловая Столица" Некляев подтвердил информацию, но отказался назвать источник.

Отметим, ТИА является острым преходящим нарушением кровообращения головного мозга по ишемическому типу. Такой диагноз можно также назвать микроинсультом.

Напомним, ранее украинское издание "Деловая Столица" со ссылкой на источники в Беларуси сообщило, что Лукашенко был госпитализирован с инсультом.

Позднее пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт опровергла сообщения об инсульте у Лукашенко, а 31 июля Лукашенко встретился с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко. Видеозапись встречи продемонстрировали по белорусскому ТВ.