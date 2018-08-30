Станислав Шушкевич: Перемены нужно начинать с отставки Лукашенко 8 30.08.2018, 9:19

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Станислав Шушкевич

Фото: kp.by

Беларусь будет сильной и демократической.

Белорусы продолжают голосовать ногами против политики Лукашенко. Все чаще наши соотечественники выбирают для трудовой эмиграции западную соседку Беларуси - Польшу.

Только в первом полугодии 2018 года польские работодатели подали 33 тысячи заявлений о принятии на работу граждан Беларуси. Это сразу на 37% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Почему белорусы решаются на довольно непростой шаг, покидая свою родину? Ответ кроется в другой интересной цифре. Белстат заявил, что больше полумиллиона белорусов живут за чертой бедности. Цифра поражает. Даже официальная статистика заявляет о том, что так много белорусов находится в катастрофическом положении. А если представить реальный масштаб проблемы?

Кризис белорусской экономики сайту Сharter97.org прокомментировал первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

- Безусловно, очень печально, что в 21 веке существует такое понятие, как бедность. Но меня радует то, что белорусы находят силы и возможности зарабатывать деньги. Хочется искать позитивные стороны в сложившейся ситуации. Мы сами того не осознаем, что находясь в таком положении белорусы продолжают держаться. Это уникальная способность нашего народа.

Многие наши соотечественники уезжают за границу, потому что могут там хоть что-то заработать. Наши люди очень дисциплинированы, работоспособны, умеют делать то, что не могут другие. Именно по этой причине белорусы так ценятся за рубежом. К сожалению, на данный момент, за границей таланты нашего народа более востребованы, чем на родине. Я знаю много людей, которые после того, как защищают кандидатские диссертации, уезжают из Беларуси. Очень многие уезжают в ту же самую Польшу.

Надеюсь, что этот противный политический режим изменится, и белорусы построят новую страну. И в этом им помогут те люди, которые вернутся из-за границы.

- Cовсем недавно Лукашенко заявил, что его главный страх - это экономика. Есть ли cегодня у диктатора повод для страха?

- Поводов предостаточно. Знаете, мы продолжаем слушать «цацанки-абяцанки» от человека, который совершенно не ориентируется в экономике.

В ручном управлении работает то, что можно было перевести в автоматический режим. Но для этого нужно изменить законодательство и политическую систему. А с помощью тех мер, которые принимает Лукашенко, мы ничего не добьемся.

Корень проблемы кроется в том, что главная цель диктатора - сохранение власти в стране. Вот и все. В ход идут все возможные и невозможные методы. Например - перестановки в правительстве.

Заменой руководства правительства, которое он только что назначил, не получится изменить жизнь страны к лучшему. Но это очень далеко от его понимания, ведь он - малообразованный человек. Особенно в экономической сфере.

- Что же заставило диктатора заменить правительство?

- Не хочется вспоминать одесский анекдот о том, что нужно менять в борделе, когда там плохо идут дела. Обратите внимание на то, с какой формулировкой Лукашенко меняет правительство. «За невыполнение указаний». Это глупость, а не мотив. Ведь бывают разумные и неразумные указания. Если бы он сказал, что увольняет за невыполнение своих глупых указаний - это была бы правильная формулировка.

Хочу вас уверить, что ничего не поменяется, пока Лукашенко находится у власти. Интересы страны его не волнуют. Он меняет правительство по своим «хотениям».

Приведу простой пример. Лукашенко приказал держать инфляцию на уровне 1-2%. Он ведь не понимает, что инфляция не подчиняется желаниям и прихотям, а зависит от экономики.

Россия держит Лукашенко в финансовых лапах. У нас очень большой внешний долг. Знаете, когда поменяется политическая система в Беларуси, мы будем вынуждены последовать пути Польши. По-другому не выйдет. Сначала шок, а затем терапия. Это неизбежно, будет тяжело, но это верный путь. А то, что мы видим сейчас - это латание дыр. Так что кого не поставь во главе правительства - он будет обслуживать интересы Лукашенко, а не руководствоваться экономикой.

- 25 августа мы отмечали 27-ю годовщину того, как Беларусь стала независимой. Каким ваше правительство видело будущее нашей страну?

- Мы видели Беларусь сильной и демократической, у которой были бы прекрасные отношения с соседями. Но Лукашенко разрушил Конституцию. И единственный шанс вернуть все на круги своя - это свободные выборы и референдум. Перемены нужно начинать с отставки Лукашенко.