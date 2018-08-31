Бага: Рад, что БАТЭ в очередной раз привозит в Беларусь гранда континентального футбола 3 31.08.2018, 18:31

Алексей Бага

Фото: fcbate.by

Главный тренер БАТЭ прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба.

«Вчера поздно вечером пробежался по списку наших потенциальных оппонентов. Как ни крути, любопытно узнать, с кем можешь встретиться. Простым изучением и ограничился – все же вариантов бессчетное множество, прикидывать приемлемые нет никакого смысла. Спокойно ожидал жеребьевки.

Даже после того, как группы оказались сформированными наполовину и подходила очередь третьей корзины, особых предпочтений не вырисовалось. Единственное – хотелось испытать что-то новое, не пересекаться с теми, с кем сражались раньше. В данном отношении составом своего квартета доволен – вывеска довольно интересная. Рад, что БАТЭ в очередной раз привозит в Беларусь гранда континентального футбола. В прошлом году был «Арсенал», сейчас «Челси».

Понятное дело, лондонский клуб – однозначный фаворит группы. Тренер с именем, звездный состав и все вытекающие отсюда моменты. При упоминании ПАОКа на ум сразу приходят сумасшедшие болельщики, знаменитый стадион «Тумба». Венгерский «Види» также очень непрост, преодолел в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов барьеры в лице болгарского «Лудогорца» и шведского «Мальме».

От своих предыдущих слов не отказываюсь: будем бороться за попадание в нокаут-раунд. Только жизнь покажет, насколько это удастся, но, в любом случае, хочется ставить серьезную задачу, не являться обычными зрителями на чужом празднике.

Со сбором разведданных проблем не возникнет. Посмотрим и чемпионатные поединки соперников, и еврокубковые. Думаю, отдельные удастся увидеть вживую. Сейчас главное – получить расписание встреч, чтобы понимать, каким образом выстраивать подготовительный график, особенно учитывая непростой отрезок в родном элитном дивизионе.

Так что ожидаем увлекательной осени и приглашаем болельщиков на каждый матч БАТЭ на «Борисов-Арене!» – заявил Бага.