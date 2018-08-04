Русский взгляд на «инсульт» Лукашенко 4 4.08.2018, 11:06

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Российский политолог, бывший житель Беларуси считает, что в стране случился «политический Армагеддон».

Взгляд политолога, заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева с имперских позиций, но думаем, что нашим читателям он будет интересен.

Появление 1 августа Александра Лукашенко на экране Белорусского телевидения стало политической сенсаций, которая позволила властям республики завершить интригу с президентским «инсультом». Но с другой стороны скандал оставил политическое поле Беларуси в столь плачевном состоянии, словно на нем был произведен взрыв виртуальной ядерной бомбы. Понятно, что последствия данной авантюры, от авторства которой сейчас все пытаются отпихнуться, могут оказаться столь долговременными и масштабными, что в итоге рано или поздно выльются в полноценный транзит власти в стране, пишет Андрей Суздальцев на сайте politoboz.com.

Интрига

Для раскрытия столь необыкновенной и политически опасной интриги, случившейся в конце июля в Минске, придется сознательно нарушить хронологию событий, которая, к слову, хорошо известна: 25 июля – 30 июля: белорусский правитель пропал из информационного поля; 30 июля: весьма неубедительное выступление пресс-секретаря президента РБ; 31 июля: кабинетный и очень неубедительный видеосюжет; 1 августа: А. Лукашенко в черных очках и без часов, но в поле – республика смотрит.

Не будем скрывать, кадры от 31 июля (прием в кабинете), рассматривали буквально через микроскоп и вывод однозначный: А. Лукашенко пережил некое некритичное недомогание… Попутно стоило бы отметить, что президентские гримеры вполне могут подрабатывать штукатурами…

Видимо на фоне недомогания и было принято решение использовать данный факт для возможного уклонения от встречи с президентом России.

В кусты

Попытка уклонится от встречи с президентом страны-спонсора и партнера по интеграции на самом деле важнее итогов самого саммита, так как не только сигнализирует, что у белорусской стороны нет аргументной базы для сохранения прежней иждивенческой модели союзного государства, но и показывает, что в отношениях между странами назрел полномасштабный кризис. Но в данном случае нельзя данный вопрос ограничивать только двусторонними российско-белорусскими отношениями.

Решение проблем республики в Москве – важнейшая, если не единственная функция главы белорусского государства. Если правитель Беларуси эти проблемы не решает, то республике такой президент не нужен. Очень символично, что 1 августа на одном из белорусских Интернет-форумов появился комментарий о сюжете с Лукашенко на уборочной: «Ему не по полям надо шляться, а в Сочи лететь проблемы решать!» — реальный, так сказать народный «наказ».

В данном случае, автору этих строк необходимо признаться читателям в том, что в Москве ожидали, что А. Лукашенко начнет искать поводы для того, чтобы оттянуть разговор с В. Путиным.

Инсульт

Не хочется думать, что именно слово «инсульт» было вброшено в информационную среду из недр белорусской власти. Дело в том, что инсульт в любой форме означает смену власти, так как не может человек после столь страшного диагноза полноценно выполнять функции главы государства. Скорее всего, «утечка» касалась исключительно «недомогания», так как хочется думать, что в окружении А. Лукашенко все-таки не все идиоты. Однако и в этом случае никаких «утечек» допускать было категорически нельзя (стратегическая ошибка), так как далее сработал «испорченный телефон» по принципу «слышу то, что очень хочется».

Правительственным политтехнологам необходимо было учесть, что своей «утечкой» они просто снайперски попали в эпицентр настроений и ожиданий населения республики. Однако политтехнологи, ориентируясь исключительно на Москву, игнорировали всю ту ненависть, что испытывают граждане РБ к своему несменяемому президенту.

Между тем, не является тайной, что среди населения постепенно сформировалось мнение, что сменить А. Лукашенко путем выборов невозможно (все равно итоги подтасуют), майданом/мятежом не получится (буйных мало), внешними усилиями не дождешься (зачем и кому из внешних сил это нужно?). Самим страшно, лучше сидеть на кухнях и ругать Россию, которая не хочет делать белорусам хорошо… Остается ждать естественный итог. Так что запущенный слух попал в точку. Его ждали. Далее началась вакханалия…

Запустили слух и успокоились. Обстановка среди населения стала накаляться. И вот понедельник: Минск полон слухов, у подъездов, на остановках транспорта, в метро, трамваях и троллейбусах/автобусах, в магазинах, в офисах и рабочих помещениях, в электричках и даже в аэропорту только и говорили об инсульте. Работа в столице стала явно тормозить и до властей стало доходить, что если не вмешаться, то к вечеру народ начнет скупать алкоголь коробками и приступит к празднованию. А некоторые уже и начали…

Более того, видимо у белорусского руководства все-таки возникло понимание, что критическая масса сложилась и еще буквально один даже непроверенный слух может сорвать миллионы людей сначала в Праздник Обновления, который очень быстро перерастет в Праздник Непослушания – реальная революция. Понятно, что следом обязательно придет политическая дестабилизация со всеми признаками анархии.

Реакция властей последовала. Во второй половине дня 30 июля пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт надменно заявила: «Могу ответить на это только словами «бред».

Что это было?

Подведем итоги. Можно говорить о том, что с 25 июля по 1 августа в Беларуси случился настоящий кризис правящего клана, по сути - политический Армагеддон, продемонстрировавший полную несостоятельность белорусских властей. Интригу можно считать полноценным тестом, и он показал, что страна живет по инерции, её институты неработоспособны, легальный механизм передачи власти отсутствует и т.д. В случае политического форс-мажора все это чревато политическим кризисом.

Не является тайной и то, что в руководстве Беларуси активно борются две основные группировки, одна из который сформирована вокруг Владимира Макея. В последние месяцы все более опасной становится третья группировка, которая прикрывается одним из знаковых членов президентской семьи. Понятно, что в случае малейшей заминки и сомнений в дееспособности А. Лукашенко, схватка между данными властными фракциями будет мгновенной и не на жизнь, а на смерть. Терять им в принципе нечего, а заранее их «развести» А. Лукашенко не в силах.

Сама белорусская власть деградировала и занята только самовыживанием. По этой причине она абсолютно авантюристична, живет по принципу «День простоять, да ночь продержаться».