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Умер лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович

  • 4.08.2018, 12:27
Александр Куллинкович
Фото: euroradio.fm

(обновляется) Музыкант скончался в реанимации одной из минских больниц.

Об этом сайту Charter97.org сообщил музыкальный критик Сергей Будкин.

По его словам, информацию о смерти Александра Куллинковича ему подтвердили музыканты группы «Нейро Дюбель».

Эту же информацию разместил в Фейсбуке коллега Куллинковича Андрей Степанюк.

По словам Будкина, вчера солист «Нейро Дюбеля» попал в реанимацию. Предварительная причина смерти - острая форма воспаления легких.

Александр Куллинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах. В 1989 году создал панк-рок группу «Нейро Дюбель», которая является легендой белорусского рока.


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