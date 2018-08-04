Умер лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович 4.08.2018, 12:27

Александр Куллинкович

Фото: euroradio.fm

(обновляется) Музыкант скончался в реанимации одной из минских больниц.

Об этом сайту Charter97.org сообщил музыкальный критик Сергей Будкин.

По его словам, информацию о смерти Александра Куллинковича ему подтвердили музыканты группы «Нейро Дюбель».

Эту же информацию разместил в Фейсбуке коллега Куллинковича Андрей Степанюк.

По словам Будкина, вчера солист «Нейро Дюбеля» попал в реанимацию. Предварительная причина смерти - острая форма воспаления легких.

Александр Куллинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах. В 1989 году создал панк-рок группу «Нейро Дюбель», которая является легендой белорусского рока.