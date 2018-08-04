Умер лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович
- 4.08.2018, 12:27
(обновляется) Музыкант скончался в реанимации одной из минских больниц.
Об этом сайту Charter97.org сообщил музыкальный критик Сергей Будкин.
По его словам, информацию о смерти Александра Куллинковича ему подтвердили музыканты группы «Нейро Дюбель».
Эту же информацию разместил в Фейсбуке коллега Куллинковича Андрей Степанюк.
По словам Будкина, вчера солист «Нейро Дюбеля» попал в реанимацию. Предварительная причина смерти - острая форма воспаления легких.
Александр Куллинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах. В 1989 году создал панк-рок группу «Нейро Дюбель», которая является легендой белорусского рока.