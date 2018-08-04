Андрей Степанюк: Еще в среду репетировали, Куллинкович был в отличной форме 4.08.2018, 12:52

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Андрей Степанюк

Фото: facebook.com

Ударник «Нейро Дюбель» Андрей Степанюк рассказал о смерти лидера группы.

- Еще в среду репетировали, готовились к фестивалю «Рок за бобров», Саша был в отличной форме, как огурец, температуры не было, пить - не пил, он вообще пить не мог в последнее время. Вчера его неожиданно забрала «скорая помощь». Он мне написал смс из 3-й клинической больницы Минска, мол, в груди больно, будто там кол... Я поехал в больницу, сказали, что состояние тяжелое, нестабильное. Полтора часа назад сообщили, что «обширное поражение легочной ткани и шансов не было», - рассказал Андрей Степанюк сайту Charter97.org.

Андрей Степанюк прислал Charter97.org последнее смс Александра Куллинковича:

Напомним, сегодня стало известно о смерти лидера группы «Нейро Дюбель» Александра Куллинковича.