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Видеохит: Спортсменка раздавила арбуз необычным способом

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  • 5.08.2018, 12:20
  • 3,239

Трюк сможет повторить далеко не каждый.

Спортсменка и предпринимательница Кортни Олсен показала, как давит целый арбуз, зажимая его между своих бёдер. Такой необычный номер она исполнила в шоу Джимми Киммела в честь Национального дня арбузов — настоящего (хотя и неофициального) праздника, который каждый год проходит в США в начале августа, сообщает medialeaks.ru.

via Gfycat

В популярном американском шоу Jimmy Kimmel Live вышел выпуск, часть которого посвящена Национальному дню арбуза — празднику, который отмечают в США 3 августа, примерно в начале сезона, когда эта ягода появляется повсюду на прилавках. Один из ведущих шоу по имени Гильермо расположился с арбузным развалом на Голливудском бульваре и приглашал прохожих попробовать арбузы. А когда те соглашались, в дело вступала Кортни Олсен, которую Гильермо представлял всем как свою ассистентку.

via Gfycat

На самом деле Кортни — предпринимательница и чемпион Австралии по армрестлингу. Теперь она показала, что натренировала не только руки. Женщина зажала арбуз между бёдер и раздавила его. Правда, часть мякоти попала на пол площадки и ей на шорты, но внутри ещё осталось достаточно, чтобы есть.

Кортни рассказала, что тренировки, благодаря которым она обзавелась такими мощными мышцами, начались с армрестлинга. Около восьми лет назад она бросила пить, но ей всё равно нравилось ходить по барам: она предлагала пьяным мужчинам поспорить, что в армрестлинге они её не одолеют. Очередной побеждённый противник на спор предложил ей раздавить арбуз бёдрами. И вот теперь она демонстрирует своё мастерство на телевидении. Для ещё одного гостя Кортни показала, что может давить арбузы не только сидя.


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