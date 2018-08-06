Инсульт-привет, или пора на пенсию 42 6.08.2018, 9:00

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Фото: toxaby.livejournal.com

Что творится в кабинетах! Все забегали.

Новость о возможном инсульте у Лукашенко в течение прошлой недели была основной в информационном пространстве страны. Сайт Charter97.org по комментариям читателей проследил, как менялись настроения белорусов – от радости и надежды до нежелания верить в возвращение диктатора и рационального осмысления, что одним «инсультом» ситуацию не исправишь.

Предчувствие «Лебединого озера»

«Гляжу целый день БТ в надежде увидеть «Лебединое озеро», аж устал ждать».

«Рояль готов к сожжению!!! Шампус охлажден!!! Во сколько прокрутят «Лебединое озеро?»

«Вот что удивительно. Когда заболела Елизавета Вторая, то люди в Британии спрашивали друг друга на работе про новости: «How is Mommy's health?» («Как здоровье Мамочки?»), а тут заболевшего правителя белорусского государства люди просто проклясть готовы».

«Для инициативных людей предлагаю попробовать новый бизнес: коньячное вино «ШОС» с этикеткой «Праздник по поводу заупокоя».

«Сколько же искренней «всенародной любви» в комментах в адрес «всенародноизбранного». Вот они, ермошинские 86% во всей красе».

Скорбим – порвали два баяна

«Наконец-то! А все же понедельник - не такой тяжелый день! С меня ящик шампанского!»

«Не верю! Слишком хорошо, чтобы быть правдой!»

«Хоть это и грех, но на всякий случай бутылочку шампанского поставлю в холодильник!»

«Порву два баяна!»

«Сколько народ праздновал бы. Думаю не меньше недели».

«Да это была бы самая радостная новость для нас. Но не нужно на чудо надеяться, а выходить на улицы, как в Украине».

«Чарговае нацыянальнае свята на падыходзе, будзе падобна на дзень ўзяція Бастыліі ў Францыі...»

«Мы на радостях хотели работу кинуть и отметить. Хоть я и не пью совсем, сказал, что буду».

«Как люди были рады этой новости, вы даже не представляете. Говорили всюду и везде и все надеялись, что эта правда. Народ устал от Луки и от его ж…лизов, народ устал от нищеты. После этого слуха, а верим, что это будет правда, видно, как народ его ненавидит и видно, что подтасовали результаты выборов».

«Дык вось як завецца самая вялікая МАРА нашага народа - ІНСУЛЬТ».

«Дыма без огня не бывает»

«Вона как оно бывает! Еще вчера со своими нуворишами приторговывал российской нефтью, а завтра с чертями – смолой».

«Как долго музыка играла и долго фраер танцевал».

«Я уже лет двадцать желаю ему «всех благ», начиная от инфаркта с инсультом и кончая «серебрянной пулей» и камнем с неба. Пора бы уже».

«Дыма без огня не бывает».

«Сколько там тело старшего Кима в вагоне возили, говоря, что вождь живее всех живых? Слухов без поводов не бывает. Надеюсь, народ Беларуси скоро, уже очень скоро дождется черного дыма из трубы Дроздовской капеллы, извещающего что он наконец-то ШОСнулся».

«У нас на работе сотрудники каждое утро начинают с самого главного вопроса: «Ну что, он ласты еще не склеил?», и самое примечательное, что все понимают, о ком идет речь».

«Новость о возможном инсульте лично мне сообщили несколько разных по возрасту и социальному статусу людей. Всех объединяла интонация надежды. И вот что показательно - ни одно спортивное, ни брсмское, ни чиновное «дарование» не предложило сдать кровь для дряхлого диктатора, совершить там какой нибудь молебен. Стало абсолютно ясно, что сипатый достал уже всех».

«Пациент больше мертв, чем жив! Мозаичный калейдоскоп!!! Время лечит... Каждому «фрукту» - свое время, но некоторые загнивают «на корню»

«Ой, что творится в кабинетах-то!»

«У нас в министерстве слухи, народ взбудоражен. Одни ждут, другие переживают за погромы».

«Ой, что творится в кабинетах-то. Как все забегали. Прям, тараканы на кухне, даже обсуждать рекомендовано погоду, а не слухи об инсульте. Даже рекомендуют не жаловаться на здоровье знакомым и говорить «проживу сто лет». Министерства - такие министерства. Вот это кипешь!»

«Вполне мог быть микроинсульт. А слухи, как обычно, преувеличили. При этом варианте его интенсивно лечат, вполне позволяя съездить на час на съемки для создания картинки «живого и здорового». В любом случае, он похож на старого и больного человека, хотя и видно, что визажисты над ним упорно работают. Самое главное - мы все поняли, что это может наступить в любой момент. Если не сегодня - то завтра, через месяц, год. И все мы его переживем, и баяны порвем еще. Никогда в жизни не видел, чтобы человек столь насыщенный нервностью и злобой дожил до старости».

«Вот и к нам приходит брежневская пятилетка Трех Пэ. И это радует! Пятилетка пышных похорон - престарелые руководители СССР Брежнев, Андропов и Черненко умерли поочередно за одну пятилетку в 1982-1985 гг. Еще это называли гонкой на лафетах».

«Мысль - материальна, и если миллионы белорусов по всему миру клянут Луку, то когда-нибудь это должно возыметь свое действие в той или иной форме...»

Живой? Не верю!

«Пусть брехливое луко-БТ не пресс-секретаря Лукашенко нам показывает, а самого плешивого узурпатора собственной персоной и в полном здравии избирателям предъявит».

«Как его народу показать? МОЗАИЧНАЯ ПСИХОПАТИЯ + ИНСУЛЬТ = ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ».

«Может нам двойника покажут на расстоянии... пока ищут замену»

«Уго Чавес месяц мертвым принимал гостей и печатался в СМИ!»

«После смерти мозга у диктатора Уго Чавеса еще целых 3 месяца народу Венесуэлы по ТВ лапшу на уши вешали, что типа жив-здоров».

«Не «гульня» это, а финал. Лука уже давно выглядел очень-очень хреново, что даже грим не спасал. Здоровья ни за какие деньги не купишь, сколько больничек или дворцов ни строй».

«Старые консервы БТ крутит. Обратите внимание как карандаши и авторучки на столе Лукавого в начале видео, в середине и в конце то исчезают, то появляются снова, но уже другие, то мистическим образом переворачиваются».

«Доктор сказал в морг, значит в морг! Какие тут еще халтурные записи нам дроздуны впарить пытаются? Революции захотели? Так будет вам революция!»

«Посмотрите ролик встречи! Время на часах у двух главных персонажей не совпадает с временем на часах оператора! На экране камеры оператора совсем другая картинка, помещение другое и там нет людей, только мебель, и та другая! Экранная лупа вам в помощь!»

«В «свежем репортаже с полей» (нарезанном из старых видео?) Шурык -сам на себя не похож! Что? Плохо на Лубянке «двойника» инструктировали - подготовили... Ну не хватает «меснага каларыту в рэчах лидзира», ну не верю я, что он это он, а не подмена....»

«Показали только тень от Луки. Люди, подумайте сами - в стране идет «БИТВА ЗА УРОЖАЙ», когда диктатор сам хватался за руль комбайна, носился как Карлсон над полями на вертолете, собирал на совещания руководство республики и орал, что головы всем по откручивает. А теперь по БТ нам показывают, что он лишь побеседовал с главой Минской области на тему уборки урожая. Можно подумать, что в других областях у нас зерновых не сажали. Нас просто бессовестно дурят. Этот персонаж - полуживой труп, накачанный препаратами для демонстрации жизнедеятельности».

«Всем белорусам – инсульт-привет!»

«Ну вот и пришло время запрячь Шурика Апошняга в три плуга, как раз 63 стукнуло! Ну что, елупни от власти, убедились, что все под Богом ходим? Отменяйте дурной закон пенсионный!!! А то крякнет так быстро, что вещички упаковать не успеете!»

«Дядя посидел долго. Пора и на пенсию. Нормальную пенсию. Рублей на 300. И пусть Жарко принесет ему корвалол и расскажет, как все у нас ок».