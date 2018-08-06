Пять самых полезных для здоровья продуктов в августе 2 6.08.2018, 13:58

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Сезонные плоды – лучший способ насытить организм витаминами.

Эксперты в области питания рекомендуют обратить внимание на главные дары природы в августе. Сезонные плоды – это самый лучший способ насытить организм витаминами, которые помогут укрепить здоровье в преддверии осенних холодов, сообщает healthinfo.ua.

В частности, в августе при отсутствии индивидуальных противопоказаний нужно обязательно полакомится бахчевыми. Покупайте в августе дыню – благодаря обилию полезных микроэлементов она позитивно влияет на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудка. Кроме того дыня улучшает процессы кроветворения, а также очень полезна для беременных.

Другая бахчевая ягода – арбуз. Его мякоть богата антиоксидантами, способствующими продлению жизни, защите от возрастных нарушений, рака, а каротин, например, улучшает зрение. В арбузе присутствует фолиевая кислота, которая способствует нормальному развитию человеческого тела, придает коже здоровый цвет, улучшает пищеварительные процессы. Употребление арбуза помогает бороться с избыточной массой тела.

Помимо этого медики рекомендуют налегать на кабачки и цуккини, которые являются одним из наиболее диетических продуктов. Кабачки хороши для борьбы с лишним весом, для активизации работы желудка и кишечника. Врачи называют их по-особому полезными при повышенном давлении, возбудимости и стрессах, заболеваниях печени и почек.

Баклажан – один из главных овощей августа, и недаром: он обладают целым рядом полезных свойств. Вещества, входящие в состав баклажанов, снижают уровень холестерина в крови, укрепляют кости, нормализуют пищеварение, а также оказывают противовоспалительный и антибактериальный эффекты. Баклажаны – прекрасный источник кальция, который улучшает работу сердечной мышцы. Пектиновые вещества, содержащиеся в баклажанах, активируют выведение вредных веществ из организма, а фенолы и антоцианы препятствуют развитию опухолей.

Вошла в список самых полезных продуктов августа и ежевика, представляющая собой настоящий кладезь витаминов и минеральных веществ. Ее употребление усиливает иммунитет и делает более эффективной терапию болезней мочевого пузыря, почечных болезней, сахарного диабета и болезней суставов. Также, согласно имеющимся научным данным, ежевика поддерживает активность мозга – ее компоненты защищают от возникновения нейродегенеративных расстройств.