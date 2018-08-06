Как мать-328 судилась с адвокатом своего сына 9 6.08.2018, 18:12

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В конце июля в суде Советского района состоялся необычный процесс.

Марина Мацулевич, мать парня, осужденного за наркотики, подала в суд на адвоката Лилию Каленикову, которая представляла интересы ее сына.

Марина вспоминает, как ознакомившись с материалами дела спустя четыре дня после задержания Романа, воскликнула: “Вы совсем не защищаете моего сына!”.

Марина Мацулевич

“Она видела, как нарушается законодательство, и ничего не предпринимала. Романа допрашивали в маленькой дежурной комнате. Через стекло я видела, как по ней постоянно ходили люди, также сидел дежурный. Этого быть не должно, — жалуется “Еврорадио” Марина. — Перерыв между допросом и очной ставкой длился около девяти минут, хотя по закону должны давать час времени. За это время парень не смог ознакомиться с документами, проверить, всё ли верно записали с его слов.

Вдобавок, адвокат его торопила, говорила: “Подписывай!” — не дала прочитать протокол. В результате сын себя оговорил. Я знаю, что ему задавали наводящие вопросы. Например, мой сын не знал, например, какое ему вещество предложили попробовать. А в материалах дела оно указано. Его знал следователь — накануне он получил результаты экспертизы”.

Марина Мацулевич выступает в суде одна против двух адвокатов

И ещё одна претензия: зная о тяжёлом материальном положении матери, адвокат подписала с ней договор и взяла с неё 460 рублей гонорара, не предупредив, что первые дни может работать за счёт местного бюджета.

Спустя десять месяцев Романа осудили по 4 части статьи 328 на 14 лет. Марина убеждена: часть вины за то, что её сын получил огромный срок, лежит на дежурном адвокате.

Вместо одного адвоката в суд пришли два

Ответчица Лилия Каленикова в суд не пришла. Её интересы представляли двое других адвокатов. Мария Агеева пришла в качестве представителя ответчицы, Вера Орешко — в роли защиты. Поддержать Марину пришли друзья и другие матери-328. Адвоката у неё не было, и, по словам Марины, дело тут не только в деньгах, но и в адвокатской солидарности: ну кто отважится идти против коллег?

Вопросы, которые Марина Мацулевич хотела задать адвокату своего сына

Выяснение отношений в суде выглядело довольно странно. Марина хотела задать вопросы непосредственно адвокату сына. Но представлявшие его юристы часто ссылались на то, что не в курсе обстоятельств. Нас, мол, там не было…

Мария Агеева пришла в качестве представителя ответчицы, Вера Орешко — в роли защиты

На вопрос, почему Каленникова не интересовалась здоровьем Романа после двух дней, проведённых в РОВД, представитель ответчицы сказала:

— Парень выглядел здоровым и сам ни на что не пожаловался.

Ответы на другие претензии были похожи:

— Каленикова не была обязана.

— Каленикова — уважаемый и грамотный специалист.

Тогда Марина спрашивает, почему адвокат не направила в экспертизу вопросы о психическом здоровье сына: находился ли Роман в депрессии, было ли у него биполярное расстройство? Мать Марины Мацулевич болела психическим заболеванием, которое передётся генетически, и покончила жизнь самоубийством — вот почему это было важно.

Представитель Калениковой отвечает, что она просто не успела этого сделать. Мол, вы сами отказались от дальнейшей помощи дежурного адвоката и наняла сыну нового защитника. Хотя Марина уверена: вопросы в экспертизу должны были быть направлены сразу, то есть ещё тогда, когда дежурный адвокат выполняла свои обязанности.

Заседание длится около двух часов, затем судья Светлана Солопан объявляет перерыв, после которого озвучивает своё решение: отказать Марине Мацулевич в требовании признать незаконным договор с адвокатом Калениковой.

Фрагмент постановления, в документе указана настоящая фамилия семьи Марины

“Доводы истца о том, что ответчик не разъяснила ей о том, что первый и второй день адвокат должен был работать за счёт средств местного бюджета, не является основанием для удовлетворения исковых требований о признании сделки недействительной, как совершённой под влиянием заблуждения, поскольку Киселевич М.В., понимала суть сделки, и её воля при подписании договора искажена не была.

Доводы истца о том, что адвокат некачественно оказала услугу согласно договору, не влияет на действительность сделки, а также не является основанием для признания сделки недействительной в силу ст. 179 ГК Республики Беларусь”.