Минчанам начали присылать по две «жировки» одновременно 7 7.08.2018, 7:44

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Фото: tut.by

А суммы за коммуналку выросли в несколько раз.

В общежитии «Мотовело», которое перешло в новую структуру «Минские городские общежития», жильцы стали получать по две жировки. А сумма за коммунальные услуги выросла в несколько раз. В январе некоторым выставляли счет на 200 рублей за маленькую комнату. Журналисты tut.by выяснили, почему жировок две и почему они так «потяжелели».

«Неделю — от одной жировки до второй — нужно в напряжении жить и гадать, сколько мне с зарплаты нужно отложить», — говорит Елена, проводя нас в небольшую комнату общежития, где она живет почти 20 лет. Помещение здесь женщина получила как бывший работник завода «Мотовело». Вместе с ней тут живет дочка.

До конца декабря 2017 года общежитие было на балансе у завода «Мотовело». Затем его передали новой организации — «Минские городские общежития». После этого местные стали получать по две жировки с суммами в два раза выше, чем раньше.

Например, Елене в январской жировке выставили счет в 95,09 рубля (и это без учета потребления холодной воды).

Соседи Елены тоже посчитали, что цены за ЖКУ завышены. Например, Валентине за январь начислили к оплате 142 рубля, где 114 — за 649 кВт электроэнергии. При этом ее комната занимает площадь почти 19 квадратных метров и в ней проживает два человека.

— Для сравнения: за декабрь энергоснабжение составило 133 кВт на сумму 14,98. Возникает вопрос: реально ли для двоих человек использовать такое количество энергии за один месяц?

У Вероники также прописано два человека и размеры комнаты не больше, чем у соседей. Тем не менее, у нее в жировке мы видим рекордную сумму за январь — 235 рублей. Из них за электроэнергию — 161 рубль за 1299 кВт.

А за февраль жильцам общежития и вовсе стало приходить по две жировки.

На одном из собраний жильцам общежития объяснили, что две жировки им приходят потому, что МГО заключили договор с «Водоканалом» и «Энергосбытом» на услуги водоснабжения и электроэнергии, а РСЦ — на все остальные услуги с ЖЭСом.

«Жировка» РСЦ

Жировка за тот же месяц от МГО

— Когда мы в МГО перешли, началась неразбериха. Если мы уже перешли на баланс МГО, почему нельзя было заключить договор на все услуги?

Почему такие высокие суммы за оплату комнаты в общежитии?

Если услуги между предприятиями были разделены, почему стоимость за ЖКУ так выросла после перехода к новому балансодержателю? С таким вопросом люди обратились в Администрацию президента. В итоге за февраль жильцам общежития сделали перерасчет. Так, с вычетом январских показателей Елена заплатила 70 рублей.

Но за услуги за март пришла жировка на 101 рубль со всеми перерасчетами. Запутаться во всем этом очень просто, говорят люди.

— Тут разве можно разобраться? За что я должна? Раньше было все понятно, можно было подойти к бухгалтеру на заводе и получить конкретное разъяснение за каждую услугу. А теперь ничего невозможно добиться.

На запрос Елены в Мингорисполкоме пояснили, что перерасчет был сделан после обращения исходя из фактического количества проживающих в общежитии, а не зарегистрированных людей, как это положено по постановлению Совмина.

Как ведется расчет по свету и воде в общежитиях?

Дело в том, что во всех общежитиях, которые находятся на балансе предприятия «Минские городские общежития», установлены групповые приборы учета. Грубо говоря, киловатты с общего счетчика «разбрасывают» на всех жителей общежития. Но когда начислениями занимался расчетно-справочный центр, то они делили общий расход на фактически проживающих. А теперь начисления делает МГО, и они делят показания на всех зарегистрированных в общежитии людей. А их значительно меньше.

Категория у общежития третья, то есть самая плохая. В таких условиях живут жильцы. В мужском и женском душе по шесть душевых. Но работают не все, в некоторых даже нет кранов.

— Получается, что с тех пор у нас идет война, — рассказывает Елена о противостоянии между соседями. — Нам назначили плату за пользование жилыми помещениями — мы понимаем, что это по закону. Но получилось еще и так, что мы — бывшие работники «Мотовело» — должны платить за тех, кто тут не зарегистрирован.

На Фабричной, 25, в мае было зарегистрировано 152 человека. А фактически здесь проживает 248 человек. То есть за воду и электроэнергию 96 людей в общежитии не платят. Похожая ситуация и в других общежитиях.

Заметим, что сумма в жировках выросла еще и потому, что там теперь появилась такая графа, как «плата за пользование арендным помещением». Она высчитывается по определенной схеме, исходя из состояния общежития и количества квадратных метров арендуемой комнаты. У Елены эта сумма 27,44. И это за далеко не самые лучшие условия проживания.

За последние месяцы в жировках перерасчетов не было, суммы стали немного меньше, но все равно внушительные. За апрель Елена заплатила почти 72 рубля, а в мае — 68.

«Регистрироваться они не хотят»

Чтобы выяснить все вопросы о начислениях за ЖКУ, Елена пишет в Мингорисполком и ЖКХ.

В МГО на подобные вопросы ссылаются на 571-е постановление Совета министров о начислениях за воду и электроэнергию, где данные счетчиков делят на всех зарегистрированных. Но регистрироваться, как говорит Елена, многие не хотят.

— Они же просто платят меньше. Им приходит одна жировка, они ни за свет, ни за воду не платят. То, что сейчас есть такое количество незарегистрированных людей, вина заведующей. Это ведь они заселяли людей. Они знали с сентября, что мы перейдем в МГО, а в ноябре заключали договоры. Почему ничего не предпринималось?

Заместитель главы Мингорисполкома Виктор Лаптев в марте написал в ответе на запрос жильцов, что в течение месяца всех жителей общежития зарегистрируют. Но до сих пор договоры заключили далеко не все.

Елена говорит, что жильцы уже обращались письменно в адрес директора МГО, писали письмо участковому о том, чтобы людей все же обязали зарегистрироваться. Но на это никакой реакции, даже ответов из ведомств не последовало. Жильцы также хотели бы, чтобы их допускали к снятию показаний со счетчиков.

МГО: «Прописан или нет — на всех начисляем»

Директор предприятия «Минские городские общежития» Алла Королюк говорит, что с 1 октября 2018 года жильцы с Фабричной, 25, будут получать одну жировку и на всех фактически проживающих в общежитии людей.

— Потому что вступит в силу 510-е постановление Совета министров, которое внесло изменения в 571-е поставление Совета министров. В настоящий момент по этому постановлению электроэнергия и вода должны начисляться только на тех людей, которые зарегистрированы. На Фабричной, 25, прописан маленький процент людей.

Директор говорит, после того, как в январе люди получили из РСЦ жировки с огромными суммами и обратились к президенту, МГО взяло на себя решение вопроса о начислении платы за ЖКУ в этом общежитии. После этого показатели стали делить на всех фактически проживающих.

— То, что мы делаем сейчас — это не совсем правильно. Но это справедливо по отношению к людям. Вот эти две услуги (воду и электроэнергию) мы начисляем сами с января, под свою ответственность. Начисляем поровну всем проживающим. То есть сейчас они получают жировку на всех, кто там живет. Прописан или нет — на всех начисляем.

МГО занимается и решением вопроса регистрации людей. По словам Аллы Королюк, от имени предприятия было отправлено письмо в ОВИР посодействовать в этом вопросе.

— ОВИР пока отказывает в регистрации, у них свои причины. Регистрироваться — это обязанность гражданина. Поэтому мы ждем, когда вступят в силу поправки в 571-е постановление, когда плата за ЖКУ будет начисляться всем, у кого есть договор найма комнат.

Елена жалуется, что новое руководство первым делом поменяло окна в санузлах и заменило дверь запасного выхода, вместо того чтобы сделать капитальный ремонт в общежитии, которому 60 лет.

Рассказываем о последних жировках по 60 рублей за почти 19 квадратных метров, где живет два человека. Но директор напоминает, что 27,44 рубля из этой суммы — это только плата за пользование жилым помещением. Поэтому рост суммы по отношению к октябрю прошлого года связан с введением этой графы.

Что же касается желания людей присутствовать при снятии показаний счетчиков, то директор предприятия говорит, если у человека нет допуска, то его запрещено пускать в щитовые.

— Мы вывешиваем показания счетчиков на стенды, потому что нельзя ходить в теплоузел и электрощитовую. Мало ли что с человеком случится. Мы рассматривали варианты, как решить этот вопрос.

По словам директора, инициативная группа жильцов может выбрать одного представителя, который будет ждать в коридоре, пока снимаются показания счетчиков, после чего ему покажут показания на фото.

— Отправлять мы никому ничего не будем, искать людей тоже. Если кто-то хочет, то можно договариваться. Наш человек с допуском пошел, сфотографировал, показал — это возможно. О месте и времени 25 числа, когда снимаются показатели, они могут договориться со мной.