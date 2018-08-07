В офисах tut.by и БелаПАН проходят обыски, задержаны редакторы 32 7.08.2018, 9:48

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Фото: tut.by

(обновляется) Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение официального агентства БелТА.

В офисе портала tut.by в бизнес-центре Omega Tower на проспекте Дзержинского, 57 с утра вторника проходит обыск, несколько этажей оцепили сотрудники правоохранительных органов, сообщает сайт tut.by.

Журналистов и редакторов подозревают в неправомерном использовании платной подписки БелТА. Якобы они заходили на сайт по старому паролю.

«Абсурд ситуации в том, что платный доступ к БелТА фактически ничем не отличается от бесплатного», - пишет nn.by.

Как сообщают очевидцы, идут обыски и изымаются документы, несколько сотрудников портала вызваны на допрос в СК.

Как стало известно «Радыё Свобода», сотрудники правоохранительных органов забрали на допрос редактора портала tut.by Ульяну Бобоед и Анну Колтыгину.

В Следственном комитете заявили, что возбуждено уголовное дело по статье «несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда».

«К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа».

Сегодня по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан ряд представителей указанных организаций. Расследование продолжается», — сказано в сообщении ведомства.

В СК пояснили, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

«На протяжении двух лет без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия», — заявили в СК.

В результате РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия.

«К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова», — отметили в Следственном комитете. Марина Золотова - главный редактор портала tut.by, Анна Калтыгина - главный редактор новостей, Татьяна Коровенкова - обозреватель агентства БелаПАН.

Как заявил «Ежедневнику» владелец портала Юрий Зиссер, сам он пока прокомментировать ситуацию не может, так как находится дома и только сейчас собирается в офис, чтобы разобраться в произошедшем.

Однако, по предварительной информации, в постановлении на обыск сказано, что якобы из офиса портала tut.by был взломан сайт государственного информационного агентства БелТА, это и послужило поводом для таких действий.

«Непонятно, кому и зачем понадобилось взламывать сайт БелТА, но думаю, что просто воспользовались летом и решили проверить нас на «вшивость». Пусть проверяют, у нас все белое», - заявил Юрий Зиссер.

Фото: «Радыё Свабода»

Представитель редакции БелаПАН подтвердил belsat.eu, что в компанию также пришли с обыском.

В БелаПАН задержана журналистка Татьяна Коровенкова, пишущая о политике, сообщает nn.by.

Как сообщило «Радыё Свабода», проходит обыск у журналистки БелаПАН Татьяны Коровенковой у нее дома в Жодишках. Там сейчас находится Коровенкова и ее мать.

Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец рассказал belsat.eu, что был в офисе БелаПАН, но ОМОН заблокировал помещение и не пускает даже журналистов.