Редактора tut.by Ульяну Бобоед освободили

Редактора tut.by Ульяну Бобоед освободили1
- 7.08.2018, 20:22
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Ульяна Бобоед была задержана сегодня вместе с другими журналистами портала.
Редактор отдела «Общество» портала tut.by Ульяна Бобоед сейчас на свободе.
Об этом сообщил твиттер портала tut.by.
Напомним, 7 августа пресс-служба Следственного комитета Беларуси сообщила о задержании главреда tut.by Марины Золотовой, редактора новостей того же издания Анны Калтыгиной, Ульяны Бобоед и журналистки агентства БелаПАН Татьяны Коровенковой.
Ульяна Бобоед на свободе!— TUT.BY (@tutby) 7 августа 2018 г.