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Редактора tut.by Ульяну Бобоед освободили

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  • 7.08.2018, 20:22
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Ульяна Бобоед

Ульяна Бобоед была задержана сегодня вместе с другими журналистами портала.

Редактор отдела «Общество» портала tut.by Ульяна Бобоед сейчас на свободе.

Об этом сообщил твиттер портала tut.by.

Напомним, 7 августа пресс-служба Следственного комитета Беларуси сообщила о задержании главреда tut.by Марины Золотовой, редактора новостей того же издания Анны Калтыгиной, Ульяны Бобоед и журналистки агентства БелаПАН Татьяны Коровенковой.


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