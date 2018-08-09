Генеральная репетиция последнего парада 17 Владимир Халип

9.08.2018, 8:40

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Фото: UKR.MEDIA

Все диктаторские режимы на удивление однообразны.

Их вожди, как правило, крутые ребята. Обожают сниматься обнаженными – хотя бы до пояса. В любви и спорте – сплошные мачо. Свирепые до невозможности. Глубоко уверены, что без них стране конец. И пытаются уверить всех, что добытое однажды кресло будут защищать до последнего патрона.

А потом приходит время «ч». Или точнее – «ж». А чаще всего приходит просто тетя. Не обязательно та, что с косой. Вполне возможна и самая обычная - в белом халате. Снимет показания, вздохнет равнодушно: «Какая капельница? Поздно, милок!»

Однако и этот финал возможен только в том случае, если клиент очень уж везучий. Или, как это было с незабвенным Пиночетом, если несчастного старичка в инвалидной коляске трибунал признает невменяемым. Обычно все эти крутые парни уходят бессистемно и конфузно. Чаще всего ближайшее окружение торопится пришить их где-то за сортиром или в критический момент войти бесшумно в руководящую спальню с подушкой наготове. О многих судьбах представителей этой породы лучше и не вспоминать – сплошные сумерки.

А вот со здешней властью ничего подобного случиться не могло бы. Ни при какой погоде. Во-первых, эта власть безупречна. А во-вторых, она сильна и бессмертна, как всем известное дело Ленина-Сталина. Поэтому страна, получив столь четкую установку, тут же включила режим ожидания и погрузилась в зыбкий сон. И вдруг, как снег на голову: всенародный физкультурник и любимец женщин в последние дни июля исчез с экранов. Тихо, незаметно, будто его вообще не было и нет. Как же так?..

И что самое обидное, первые догадки о проблемах со здоровьем у самого здорового человека страны пришли из-за границы, как в самые бескомпромиссные советские времена. Только вот на этот раз не западные недоброжелатели их распространяли. Лучший друг и союзник шарахнул вдруг бесцеремонно: у пропавшего товарища – инсульт! Вот только тогда подключилась дама, отвечающая здесь за правду во всех вариантах. Ее резюме было короче выстрела: бред!

Конечно, бред. Двадцать четыре года убеждали всех, что страна получила совершенный уникум, случайно обнаруженный в каком-то совхозе. Злые могилевские чиновники умышленно заталкивали его подальше, чтобы не произошел нежелательный контакт с электоратом. Но справедливость восторжествовала. И он взлетел из беспросветной тьмы аграрных будней на самую вершину руководящей вертикали. Свершилось! Здешний пролетариат обрел вождя.

А потому едва ли стоит удивляться, что в последние пять дней июля так встревожилась вдруг страна. Подумать даже страшно – исчез с телеэкрана! Всполошились бабушки – что теперь смотреть? А противники нашего неуклонного движения по пути к неокоммунизму вообще обнаглели. И почти открыто стали ностальгировать по балету «Лебединое озеро».

Как и следовало ожидать, официальное опровержение нехороших слухов в виде хлесткого слова «бред!» в такой наэлектризованной атмосфере прозвучало до крайности неубедительно. Власть это почти мгновенно поняла. И прокрутила в сводках новостей какой-то хилый видеоролик: будто бы минский областной начальник удостоился аудиенции внезапно. Однако нынешнего телезрителя на мякине не проведешь. Возникли тут же неуместные вопросы: а почему минский начальник показан и со спины, и крупным планом, а высшее руководство – не по чину скромненько, на общем плане? И голос слабый, без энтузиазма. Не двойник ли?..

И только в первых числах августа прогрохотал в новостных программах и надолго застрял на Главном сайте монументальный репортаж, который развеял окончательно все слухи, подозрения и домыслы. Массовому зрителю, всем своим и чужим, показали нечто беспредельно конкретное и до боли знакомое.

Стеной стоят зрелые хлеба. Сквозь них проглядывает свирепое солнце. Телезритель сообразит мгновенно, что это те самые поля, где развернулась всенародная битва за новый урожай. А вон, в раскаленном небе, и главнокомандующий – вертолет с красно-зеленой полосой бойко подгребает к месту встречи с районной вертикалью. И вот уже две девушки в веночках вручают правителю букет. А он, в белой рубашке, с темными очками на груди, вылитый плейбой, в ответ им – два, чуток поменьше. Быстро. Четко. Почти на автомате. И сразу – к делу. Ведь именно для такого разговора и гнал сюда свой вертолет через всю страну.

Нельзя не привести дословно хотя бы фрагмент того исторического диалога с местным чиновником, судя по всему, главой района. В телерепортаже тот, как и все прочие чиновники, в туго затянутом галстуке и темном пиджаке, застегнутом на все пуговицы. Безуспешно пытается вставить хотя бы реплику в руководящий монолог.

Правитель. Я тебе скажу так. Сеять надо все культуры в районе. Но основу, процентов 85, а может быть, и 90, именно так, как вот нам природа подсказывает. Картошка тебе нужна как-то?..

Чиновник. Людей кормить, да…

Правитель. Ну, выбери поле, посей картошку. По технологии, правильно. На 100 гектарах ты накормишь район и соседей накормишь.

Чиновник. Александр Григорьевич, вы правильно…

Правитель. Кукуруза тебе надо… силос какой-то… Ну, где-то посмотри поля. Посей, чтоб был силос кукурузный. То есть, то, что растет, тому нужно приоритет отдать. А то, что надо, но не растет в таких промышленных масштабах, определи поля и возделывай их.

У местного руководства будто гора с плеч. А то ведь жили и не знали, надо ли отдавать приоритет тому, что не растет. А тут в один момент – готовое решение. Гениальное по сути. Государственное по факту. А если бы не было в этот невыносимо жаркий день вот такого вездесущего вертолета с красно-зеленой полосой? Даже подумать страшно!

Однако еще до того, как высокий гость расстался с этой полевой аудиторией, он успел мимоходом дать совет - последний и поистине бесценный. «Надо вовремя бросить зерно в землю и вовремя выхватить оттуда урожай».

Вот с таким репертуаром он и гастролирует по всей стране. Что удивительно, постановщика этих аграрных шоу под палящим солнцем пока еще нигде не освистали. Его мудрые советы всем давно осточертели. Однако всеми он востребован. Повсюду ждет его аншлаг. И сколько еще будет длиться этот летучий театр абсурда, не знает никто.

А впрочем, еще не осень.

Владимир Халип, специально для Charter97.org