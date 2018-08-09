Ученые назвали пять продуктов, которые поднимают настроение 9 9.08.2018, 8:40

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Ягоды годжи

Эти продукты обладают уникальными питательными качествами.

Если ваше настроение на нуле в последнее время, добавьте в свой рацион некоторые из этих продуктов, пишет healthystyle.info.

Ягоды годжи

Ягоды годжи являются одним из самых популярных суперпродуктов, которые сделают вас счастливым, и одними из самых вкусных. Годжи полны 18 аминокислот в одной порции и высоки содержанием витаминов.

Аминокислоты и витамины группы В улучшают познавательное мышление и умственную концентрацию.

Они также уменьшают тревогу и отгоняют депрессию.

Асаи

Ягоды были хорошо известны своим высоким содержанием омега-3 в течение многих лет.

Они содержат больше омега 3, чем лосось и являются одним из лучших ягод для вашего сердца.

Они также богаты витаминами группы В для вашего мозга и низким содержанием сахара.

Какао

Шоколад является хорошо известной пищей для повышения эндорфинов и снижения стресса.

Какао — это необработанная форма шоколада и в нем больше магния.

Магний снижает стресс, предотвращает депрессию, головные боли, и даже лечит симптомы предменструального синдрома.

Кокос

Здоровые жиры кокосового ореха могут хорошо влияют на настроение!

Но стоит отметить, что жиры в кокосе насыщены и они поднимают уровень холестерина и способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям.

Спирулина

Спирулина -это морские водоросли, которые славятся невероятно высоким содержанием витамина B12!

Витамин B12 помогает улучшить обмен веществ и уменьшает стресс.

Спирулина также содержит аминокислоты и белки. Белок помогает уменьшить беспокойство, предотвратить депрессию, и увеличить умственную концентрацию.

Все эти суперпродукты не дешевые, однако они невероятно высоко ценятся в питании и их стоит попробовать, если у вас есть такая возможность.