Лукашенко испугался международной реакции: большинство журналистов освобождены 7 9.08.2018, 21:04

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Фото: Валерия Уласик/Facebook

У режима могут отобрать право на проведение Европейских игр.

Следственный комитет сообщил, что закончил проведение неотложных действий в «деле БелТА». Задержанные журналисты начали выходить на свободу.

Редактору tut.by Марине Золотовой инкриминируют бездеятельность ответственного лица (статья 425, ч.2 УК). Ей грозит от штрафа до 5 лет лишения свободы.

По сообщению Следственного комитета, она «активно содействовала расследованию», поэтому ее также выпустили из-под стражи.

На свободу уже вышли редактор сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков, редактор tut.by Анна Колтыгина, журналистка tut.by Анна Ермаченок, сообщает tut.by.

На арест журналистов и обыски в редаккциях tut.by и БелаПАН последовала оперативноая и жесткая международная реакция.

Со требованием освободить журналистов выступили Совет Европы, «Репортеры без границ». Евросоюз также призвал освободить журналистов. С заявлениями также выступили МИД Германии, фракция ХДС/ХСС в Бундестаге, посольство США в Беларуси и некоторые другие европейские дипломаты.

Сопредседатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Кристофер Смит заявил, что американское правительство должно сделать защиту патриотов и журналистов Беларуси главным приоритетом в отношениях с Лукашенко.

8 августа редакции tut.by и БелаПАН посетили дипломаты из США и Евросоюза.

Сегодня также появилась информация, что если журналисты не будут освобождены, то у режима Лукашенко могут отобрать право на проведение Европейских игр.

Напомним, 7 августа в офисах компаний tut.by и БелаПАН прошли обыски и задержания. Среди задержанных оказались редакторы и журналист tut.by — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Еще нескольких редакторов tut.by после допроса отпустили.

В СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Утром 8 августа появились сообщения об обысках у журналиста Павлюка Быковского и его жены Ольги, журналиста Алексея Жукова. Позже информацию подтвердил СК, для допроса в ведомство также доставляли трех журналистов и главного редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, вечером их отпустили. На допрос также вызывали основателя tut.by Юрия Зиссера.

9 августа на связь не вышла редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина. Позже стало известно, что она в Следственном комитете.