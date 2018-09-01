«Говорили, что все будет без штурма»: родные погибших в Беслане вспоминают три трагических дня 1 1.09.2018, 19:39

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Всего в бесланской школе погибли 334 человека.

Утром 1 сентября 2004 года террористы напали на школу №1 в Беслане во время торжественной линейки по случаю начала учебного года. Они захватили 1128 заложников: детей, родителей и сотрудников школы, и удерживали их три дня, пишет "Настоящее время".

3 сентября спецназ ФСБ начал штурм здания. В результате были убиты 28 террористов и 314 человек заложников, в том числе 186 детей. Более 800 человек получили ранения разной степени тяжести.

В 2016 году несколько матерей погибших в Беслане вышли на акцию протеста в майках с надписью "Путин – палач Беслана". Они требовали расследовать, как именно проходил штурм, и утверждали, что во время освобождения школы, когда заложники были внутри, спецподразделения вели шквальный обстрел школы, в том числе из огнеметов и танков: именно от этого и погибли многие заложники. Кто именно отдал приказ это делать – до сих пор неизвестно: никто из представителей власти до сих пор не взял на себя ответственность за эти действия.

Родные погибших и 14 лет спустя не могут смириться с потерей своих детей.

"Вот так воспитываешь дочку, помощницу, а потом камень могильный ей чистишь", – говорит Фатима Арсоева. Она каждую неделю приходит на кладбище на окраине Беслана, которое все называют "Город Ангелов". 186 могил из 266, которые там есть, – детские. Дочери Фатимы за пять дней до теракта исполнилось 14 лет.

"Говорили, что среди террористов кто-то на грузинском говорил. А у меня супруг очень хорошо на грузинском разговаривает. Он говорит: "Я сейчас пройдусь, с ними договорюсь, свою девочку выведу", – вспоминает Арсоева. – И вот он рыщет, где можно в школу зайти, а там уже спецназ стоит. Я ему говорю: "Оставь, там умнее нас люди есть, наших детей же не оставят!" И до сих пор жалею: может быть, действительно он как-нибудь бы пробрался? И что я его остановила? Но мы думали, что, правда, есть люди умнее нас".

Грузин среди захватчиков школы не было. Людей, которые смогли спасти всех заложников из бесланской школы, в 2004 году тоже не нашлось.

"Неужели Россия такая большая, и никто не смог помочь? – до сих пор задается вопросом Фатима Мамаева. – Нам же говорили, что всё будет нормально, что будет без штурма, без жертв выпустят их".

Лариса Мамитова была в школе с сыном Намиком. Они оба выжили. Через час после захвата боевики искали среди заложников врача. Лариса работает медсестрой, и от неё потребовали, чтобы она перевязала раны боевикам. Она в ответ потребовала, чтобы захватчики написали записку о том, чего хотят, и разрешили ей вынести её наружу.

"Я говорю: "Можно я вынесу записку?" Они мне: "Они всё знают!" Я им говорю: "Ну откуда они знают?" – вспоминает она. – "Здесь закрыто, двери вы уже заблокировали. Давайте я выйду? Я никуда не уйду: у меня сын здесь".

"Он меня завёл в библиотеку: в библиотеке уже всё перерыто, полы сняты, книги все валялись на полу, этажерки свалены в одну сторону и полы были вскрыты, – вспоминает Лариса. – На столе тоже был беспорядок. Он всё это выкинул. Дал мне листок, дал мне ручку: "Пиши!"

Снятые в библиотеке полы и перегородки сцены актового зала до сих пор не дают покоя матерям Беслана. Они уверены: оружие и взрывчатку в школу завозили заранее, во время летнего ремонта. Официально следствие этого так и не доказало. По распространенной силовиками версии машина боевиков, тяжело груженая оружием и взрывчаткой, якобы 1 сентября беспрепятственно проехала все посты ДПС.

"Но мы в следственных мероприятиях принимали участие. Мы видели воочию: такое расстояние, с такой скоростью, с таким грузом, по такой дороге эта машина бы не проехала, – настаивает Анета Гадиева, сопредседатель комитета "Матери Беслана". – Они не смогли нас убедить в обратном".

Всего в бесланской школе погибли 334 человека. Но сколько были убиты террористами, а сколько погибли в результате штурма силовиков "Матерям Беслана" так никто и не ответил. Европейский суд по правам человека в апреле 2017 года присудил жертвам теракта почти 3 млн евро. Но официально за захват школы осужден всего один человек, единственный выживший террорист Нурпаша Кулаев. Дела против сотрудников милиции, которые "не заметили" колонну боевиков на пути в Беслан, окончились амнистией.