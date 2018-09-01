СМИ: Умер так называемый министр финансов «ДНР» 1.09.2018, 19:55

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Александр Тимофеев

Отмечается, что смерть наступила около 22.00.

От полученных травм во время взрыва в заведении оккупированного Донецка скончался так называемый глава "министерства финансов ДНР" Александр Тимофеев, сообщает Апостроф со ссылкой на источники в Донецке.

Отмечается, что смерть наступила около 22.00.

Тимофеев, также известный под позывным Ташкент, с самого начала военных действий на востоке Украины принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.

12 ноября 2014 года был назначен так называемым министром доходов и сборов псевдореспублики.

Также среди его "должностей" и.о. заместителя председателя "Совета Министров ДНР" и заместитель председателя Оплота.

Напомним, 31 августа в ресторане Сепар в оккупированном Донецке прогремел взрыв. В результате взрыва был убит главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко, получил ранение "глава минфина" псевдореспублики Александр Тимофеев.