В Италии открылся пятизвездочный отель для кошек 10.09.2018, 9:31

Цена за «все включено» довольно низкая.

Отель предлагает клиентам развлекательные залы, отдельные номера, снабженные всеми удобствами, и специальное кошачье меню, приготовленное шеф-поваром, сообщает "Италия по-русски".

Цена пребывания в отеле довольно низкая: 15 евро в день, в эту сумму включено все, даже питание. Владельцы гостиницы утверждают, что их отель далек от классических пансионов, где кошки часто остаются закрытыми в металлических клетках без особого внимания и заботы.

"Мы принимаем кошек с трех — четырехмесячного возраста. Они должны быть домашними, иметь сертификат прививок и регулярно проверяться ветеринаром для безопасности всех гостей", — объясняет правила отеля владелица.