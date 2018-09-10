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Белорус угадал исходы 13 матчей Лиги наций и сорвал джекпот

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  • 10.09.2018, 18:01
  • 1,585

Победителю понадобилось сделать всего 7 ставок по 1 рублю, чтобы сорвать огромный джекпот — 45 573 рублей.

«Спорт-пари» разыскивает победителя, верно угадавшего исходы всех тринадцати матчей Лиги Наций в 366 тираже «СпортТото». Победителю понадобилось сделать всего 7 ставок по 1 рублю, чтобы сорвать огромный джекпот — 45 573 рублей, передает «Прессбол».

Это крупнейший выигрыш в истории всех спортивных игр компании «Спорт-пари». Кто этот счастливчик? Компания надеется узнать в самое ближайшее время.


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