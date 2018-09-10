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Названы самые надежные автомобили 2018 года

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  • 10.09.2018, 18:32
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Фото: Getty Images

Эксперты составили топ-5 самых надежных авто.

Эксперты составили Топ-5 самых надежных автомобилей в мире в 2018 году, информирует портал Сarsweek.ru.

На первом месте – новая версия Toyota Prius.

Вторая строчка принадлежит седану Toyota Camry. Именно эта модель несколько раз попадала в рейтинги самых популярных автомобилей мира. Помимо этого, она выделяется хорошим соотношением цены и качества.

Третье место досталось хетчбэку Smart ForTwo от немецкого концерна Daimler. Среди автомобилей в возрастной категории от 10 до 15 лет этот считается одним из самых надежных.

Четвертым стал спорткар Porsche 911. Согласна опросом, владельце этой машины практически не обращаются в сервисные центры за ремонтом или из-за технических проблем.

Замыкает пятерку Mercedes-Benz GLC. Кроссовер неоднократно становился одним из победителей подобных рейтингов.


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