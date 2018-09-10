КХЛ: Минское «Динамо» проиграло «Йокериту»2
- 10.09.2018, 22:15
Минчане проиграли четвертый матч подряд на старте КХЛ.
Минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло "Йокериту" со счетом 1:4. В нынешнем сезоне "зубры" не знают побед, передает pressball.by.
ДИНАМО Мн — ЙОКЕРИТ — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, С.Костицын (к) — Хауден — А.Костицын; Осипов — Хенкель, Павлович — Беннетт — Пулккинен; Лисовец — Хохлов, Китаров — Ковыршин — Парфеевец; Литвинов — Волков — Степанов; Евенко, Дроздов.
ЙОКЕРИТ: Калниньш (Запольски); Столлери — Леписте, Мозес — Регин — Маннинен; Кивисте — Грант, Йоэнсуу — Норман — О`Нил; Лев — Лауридсен, Йормакка — Платт — Йенсен; Иконен — Ниеми — Анттила; Рясанен.
ШАЙБЫ: 0:1 — Платт (Леписте, 16.54 — бол.). 0:2 — Грант (О'Нилл, Мозес, 32.38 — бол.). 0:3 — Йоэнсуу (43.37). 1:3 — Хенкель (Китаров, Ковыршин, 44.27). 1:4 — Анттила (Лев, Калниньш, 59.24 — п.в.).