Николай Статкевич: «Хартия-97» - лидер информационного сопротивления 2 11.09.2018, 14:16

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Николай Статкевич

Сайт Charter97.org является примером принципиальной журналистики.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич поздравил сайт Charter97.org с 20-летием.

Главному редактору сайта «Хартия-97» Наталье Радиной

Дорогая Наталья!

Поздравляю Вас и весь коллектив «Хартии-97» с 20-летием вашего сайта!

«Хартия» внесла большой вклад в дело правды, свободы и независимости Беларуси. Вы были и, несмотря на незаконное блокирование сайта диктатурой, остаетесь важнейшей частью информационного сопротивления преступному марионеточному режиму.

Ваша смелость и честность являются образцом и примером принципиальной журналистики для остальных ваших коллег, для всего беларуского общества.

Особенно хорошо это видно на фоне соглашательской позиции большинства независимых СМИ, которые из-за страха и желания выжить приучились не замечать и обходить очевидный и позорный юридический факт: Беларусь - единственная европейская страна, взятая под незаконный контроль организованной преступной группировкой во главе с бывшим президентом.

Я призываю граждан Беларуси к солидарности и поддержке «Хартии». Уверен, что те принципы и идеалы, за которые борется и несет жертвы коллектив «Хартии», неизбежно победят в нашей стране.

С праздником вас!

Да здравствует «Хартия»!

Жыве Беларусь!

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com