Как власти готовятся наступить на старые грабли 1 Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»

13.09.2018, 22:56

Чем закончится предложение Лукашенко узбекским властям вместе заняться хлопком.

— Главный итог наших переговоров, я хочу, чтобы это слышали члены правительства, ответственные люди с двух сторон: мы договорились, что у нас в Беларуси нет закрытых тем не только для обсуждения, но и для дальнейших действий. Если что-то наши узбекские братья увидят в Беларуси нужное, это будет немедленно сделано: или перенесено производство на вашу территорию, или создадим совместное предприятие, — заявил Александр Лукашенко в Ташкенте.

Правитель Беларуси предложил узбекским властям вместе заняться хлопком:

— Мы здесь будем возделывать хлопок, перерабатывать его в Беларуси и продавать на тех рынках, где хлопок не возделывается. У нас есть технологии, люди, у нас сохранилась школа, производство. Сырье — давайте будем договариваться. Вместе будем это создавать. Открою секрет: я не против, если вы войдете в капитал наших предприятий. Это будет и ваше предприятие. И будем продавать на европейском рынке самые хорошие ткани.

Говоря о наличии производства в Беларуси, Лукашенко наверняка имел в виду барановичский «Блакіт». Тот самый «Блакіт», который власти спасают третий десяток лет.

Впервые диктатор посетил БПХО в далеком 1994-м. Предприятие тогда простаивало из-за отсутствия хлопка, работники остались без зарплаты. В тот приезд Лукашенко пообещал договориться с Узбекистаном о поставках сырья и выделить деньги из бюджета.

В предприятие вложили десятки миллионов евро. Сюда пытались завезти работников из Бангладеш, пообещав им большие зарплаты. В итоге гастарбайтеры разбежались, не дождавшись обещанной тысячи долларов.

И вот новый поворот. Смогут ли наши «узбекские братья» вывести барановичский «Блакіт» в Европу? И не столько пример гостей из Бангладеш заставляет засомневаться в успехе очередной инициативы властей, сколько десятки лет безуспешных попыток оставить на плаву советское промышленное наследие.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»