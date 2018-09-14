SpaceX выбрала первого пассажира для путешествия к Луне 1 14.09.2018, 9:13

Это важный шаг к предоставлению обычным людям, которые мечтают полететь в космос, такой возможности.

Компания SpaceX выбрала первого пассажира, которого отправят на ракете Big Falcon Rocket в качестве туриста в месячный вояж вокруг Луны. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

"Это важный шаг к предоставлению обычным людям, которые мечтают полететь в космос, такой возможности", – говорится в сообщении компании. Компания назовет имя пассажира 17 сентября.

В феврале SpaceX заявила, что в этом году отправит в полет к Луне двух частных лиц. В июне компания отложила отправку туристов. По данным издания, запуск перенесли по меньшей мере до середины 2019 года.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk — SpaceX (@SpaceX) 14 сентября 2018 г.

SpaceX – американская компания, основанная в 2002 году Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и открыть путь к колонизации Марса. Помимо Falcon Heavy компания разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, а также космический грузовой корабль Dragon, предназначенный для пополнения запасов на Международной космической станции.