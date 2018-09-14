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SpaceX выбрала первого пассажира для путешествия к Луне

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  • 14.09.2018, 9:13

Это важный шаг к предоставлению обычным людям, которые мечтают полететь в космос, такой возможности.

Компания SpaceX выбрала первого пассажира, которого отправят на ракете Big Falcon Rocket в качестве туриста в месячный вояж вокруг Луны. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

"Это важный шаг к предоставлению обычным людям, которые мечтают полететь в космос, такой возможности", – говорится в сообщении компании. Компания назовет имя пассажира 17 сентября.

В феврале SpaceX заявила, что в этом году отправит в полет к Луне двух частных лиц. В июне компания отложила отправку туристов. По данным издания, запуск перенесли по меньшей мере до середины 2019 года. 

SpaceX – американская компания, основанная в 2002 году Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и открыть путь к колонизации Марса. Помимо Falcon Heavy компания разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, а также космический грузовой корабль Dragon, предназначенный для пополнения запасов на Международной космической станции.


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