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Россельхознадзор ввел новые санкции против белорусских предприятий

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  • 14.09.2018, 9:44
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Вводятся ограничения на поставки их продукции в РФ.

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусской птицефабрики и режим усиленного контроля поставок еще четырех компаний из Беларуси из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

"В связи с повторным выявлением остатков кокцидиостатиков (декоквината) в мясе птицы производства ОАО "Птицефабрика "Рассвет", Россельхознадзор вводит с 14 сентября 2018 года временные ограничения на поставки данной продукции с указанного предприятия", - говорится в сообщении службы.

Режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции, вырабатываемой ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" (выявление сальмонелл в мясе птицы), ОАО "Молоко", г. Витебск, производственный цех г. Городок (выявление превышения массовой доли бензойной кислоты в твороге), ООО "ЭкспортАльфаГрупп" (выявление бактерий группы кишечной палочки в говядине) и ОАО "Рогачевский МКК" филиал по производству сыров (выявление превышения массы натамицина на единицу площади поверхности сыра).


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