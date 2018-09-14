Инфляция в Беларуси не за горами 6 14.09.2018, 11:11

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Власти начали печатать деньги.

Наличных денег в обороте стало больше. По подсчетам Национального банка широкая денежная масса за август увеличилась на 3.2%, передает «Белсат».

Сейчас на руках у белорусов и в общем обороте находится 2.8 миллиарда белорусских рублей. В то же время широкая денежная масса, то есть наличные средства на руках, а также средства людей и предприятий на счетах в банках на 1 сентября составила более 40 миллиардов рублей.

Увеличение объема валюты в обороте свидетельствует о том, что государство начинает печатать новые деньги. Но для экономики это не проходит бесследно. Так в августе, когда увеличилась денежная масса, начала расти инфляция.