Игорь Суркис: Хацкевичу надо дать шанс 14.09.2018, 18:28

Александр Хацкевич

Президент киевского «Динамо» объяснил, почему не удовлетворил прошение белорусского специалиста уйти в отставку.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил, почему не удовлетворил прошение белорусского специалиста Александра Хацкевича уйти в отставку с поста главного тренера украинского клуба.

- Мы второй сезон подряд не попадаем в Лигу чемпионов. В прошлом году это можно было списать на то, что Хацкевич только принял команду. Сейчас, зная меня, 5-6 лет назад я убрал бы главного тренера. Но вижу, какую титаническую работу проводит Хацкевич с молодыми игроками. Как ему тяжело привить им футбол, в который он хотел бы играть. Считаю, что ему надо дать еще шанс. Уверен, что если команда услышит его и меня, большие победы будут не за горами.

Я нигде не выражал мнения, что хочу его убрать или поменять. Да, результаты не совсем обнадеживают прежде всего болельщиков, меня как президента клуба и людей, которые сегодня вкладывают в команду не только деньги, но и сердце с душой. Хацкевич строит молодую, новую команду. Мы можем с вами дискутировать, но так оно и есть. Играют молодые и перспективные ребята. Мы взяли Супрягу, и Хацкевич решился его поставить. Скажу прямо — во времена великого Лобановского я не мог бы представить, что такое возможно. Но Хацкевич так решил, взяв на себя ответственность.

Мне понятно его поведение после проигранного матча "Карпатам". Он был расстроен, но команда ему доверяет. Давайте все вместе наберемся терпения и подождем еще. Надеюсь, что у него все получится, — сказал Суркис в интервью dynamomania.com.