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США расширили санкции на компании из России и Китая

  • 15.09.2018, 8:06
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Они принимают участие в экспорте рабочей силы из Северной Кореи.

Минфин США ввел санкции против IT-компаний Volasys Silver Star из РФ и китайской China Silver Star в рамках ограничительных мер против Северной Кореи. Об этом 13 сентября сообщил сайт министерства финансов США.

По данным США, российская компания была основана в начале 2017 года сотрудником China Silver Star, подконтрольной КНДР. Американские власти сообщили, что Volasys Silver Star зарабатывала сотни тысяч долларов в год. В ней работали сотрудники, переехавшие из Китая.

Обе компании попали под санкции США за участие в экспорте рабочей силы из КНДР, в том числе с целью заработка денег для правительства Северной Кореи, а также за работу в северокорейской IT-индустрии.

"Эти действия направлены на то, чтобы остановить поток незаконных доходов в Северную Корею от зарубежных работников в сфере информационных технологий... Казначейство снова предупреждает IT-отрасль, бизнес и людей по всему миру, чтобы те приняли меры предосторожности от использования северокорейских рабочих для технологических проектов", – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Первые санкции против КНДР были введены в 2006 году, когда Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Ограничительные меры неоднократно расширялись.


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