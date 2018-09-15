«Властям - валютная выручка, нам - потеря здоровья» 1 15.09.2018, 11:05

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Власти Светлогорска пустили на китайский завод общественность.

В Светлогорске власти запретили митинг против завода беленой целлюлозы. Вместо протеста на стадионе 15 сентября пройдет праздник БРСМ «Властелин села».

Накануне на «вонючий» завод пустили общественность. Власти рассказали людям по экономическую успешность проекта. Люди властям - про невыносимую вонь и проблемы со здоровьем, передает «Радыё Свабода».

«Спасатели нам говорят - закрывайте окна, пейте чай»

Фото: svaboda.org

Вопросы про «вонючий» завод у жителей Светлогорска вызывают весь спектр негативных эмоций: гнев, злость, отвращение, страх, отчаяние. «Воняло утром на третьем микрорайоне. В ночные смены не могу найти место, чтобы немного передремать - вонь по городу», - жалуется местный таксист. В бардачке он возит медицинскую маску. 15 сентября планирует в ней участвовать в флешмобе. Мероприятие организует общественность вместо запрещенного митинга.

Фото: svaboda.org

14 сентября завод посетили представители инициативных групп. Их в городе несколько. Но требования у всех одни: прекратить вредные выбросы в воздух. «Нам нужен чистый воздух! Детей боимся выводить на улицу. Сегодня сидят дома. Окна закрыты. Звоним спасателям, жалуемся на вонь. Нам говорят - закрывайте окна, пейте чай», - рассказывает перед экскурсией на завод Галина. Она с мужем растит двоих маленьких детей. Молодые родители Светлогорска собрали около 300 подписей под обращением в отдел образования с требованием не водить детей в садах на прогулки, а школьников - на физкультуру. Из-за вони.

На экскурсию сходили, от «диалога» отказались

Фото: svaboda.org

На завод, помимо возмущенных ситуацией людей, пригласили представителей государственных органов. Комитет природных ресурсов, санстанция, больница, райисполком, прокуратура, руководство комбината должны были дать людям ответы на вопросы. Мероприятие называлось «встреча». Состояла она из экскурсии по заводу и «диалога».

Вторую часть общественность проигнорировала - ушла с завода после экскурсии. «Исполком не исполнил требование инициативной группы провести «диалог» не в закрытом помещении комбината с пропускным режимом, а на свободной площадке. Мы предлагали исполкому городской центр культуры. Там все желающие могли бы задать свои вопросы, высказать свое мнение по поводу завода. Но власти нашу инициативу не поддержали. За закрытыми дверями нет смысла разговаривать», - пояснила правозащитница Елена Маслюкова.

Экономические плюсы завода

Генеральный директор целлюлозно-картонного комбината Юрий Крук рассказал о новом производстве в оптимистичных цифрах. Теперь новый завод в управлении китайцев, корпорации «САМСЕ». На баланс целлюлозно-картонного комбината будет поставлен не ранее 2019 года. Пробное производство началось летом. Первый «зимний» пуск закончился вонью, проблемами со здоровьем и многочисленными жалобами местных жителей во все инстанции.

1. За август завод выпустил 6 тысяч тонн целлюлозы. В сентябре будет 15 тысяч тонн. В октябре - 750 тонн в день. В декабре завод заработает на 75% мощности.

2. Беленая целлюлоза уже получена. Отгружается в страны ЕС и Китай. Заявки на товар подали Украина и Россия.

3. За тонну беленой целлюлозы завод получит «грубо» 700 долларов.

4. Средняя зарплата на заводе - 700 рублей. В декабре директор обещает тысячу.

5. Работу получили 130 молодых человек.

6. Общежитие построено на 160 человек.

7. Подшефной гимназии дали перед школой 4 тысячи на ремонт.

8. 22 часа проходит с начала рубки щепы до производства целлюлозы.

9. 40% местного бюджета обеспечивает комбинат.

10. К 2030 году «и дальше» сырья хватит. Расчетная лесосека в Беларуси насчитывает 18 миллионов кубических метров нужной древесины.

«Что мы вам не скажем - вы все равно не поверите нам!»

Фото: svaboda.org

Ход экскурсии прерывали нервные схватки граждан с властью. Среди сосновых гор люди заметили много черных стволов. «Некачественная древесина», - отметили. «Мы используем любого вида сырье. Это уникальность метода. Нам не важно - черная древесина или нет. Мы оставляем только клетку, а вся органика уходит в щелочь», - ответил Юрий Крук.

На сооружениях очистки руководство завода заявило, что на выходе вода чище, чем на входе. Но в бассейне на конечной стадии очистки вода была грязной. Некоторые люди стали спорить с начальниками. Последние доказывали: вы видите цвет, а мы - химический состав вещества, вода хорошая. Вы судите по внешним признакам, а «у нас - мнение специалистов». «Что вы хотите доказать? Что мы вам не скажем - вы все равно не поверите нам! На химзаводе в Гомеле тоже люди не верили директору, что отходы - безопасны, это просто мел! Директор начал тогда есть мел. Набрал горсть - и ел! А они думали - сейчас директор умрет», - рассказал людям председатель райисполкома Дмитрий Олейников.

Почему в городе вонь?

«Вы нас дураками просто делаете! Мы говорим - воняет, вы - не воняет. Мы говорим - завод шумит, вы - не шумит. Мы что - городские сумасшедшие, по-вашему?», - злился Николай Морозов, жителей Якимовой Слободы. Завод построен неподалеку от его дома. Сельчанин страдает от шума. «Мы не нарушаем законодательство. Шум в пределах нормы», - ответил директор.

Содорегенерационный котел должен сжигать «газы с плохим запахом» - так на заводе называют метилмеркаптаны. Теперь котел работает на 65%. «Сейчас, по-моему, вони нет. Все газы поступают в котел и сжигаются. Откуда вонь - не могу знать», - пояснил технолог Николай Бондаренко. Неприятные запахи возле котла он назвал «локальными». Директор напомнил, что российская лаборатория проводила исследования - метилмеркаптаны «в рабочей зоне» не превышают норму. «А в жилой зоне? В Якимовой Слободе, Светлогорске?», - беспокоились люди.

Фото: svaboda.org

«Им валютная выручка важнее, чем здоровье детей»

Инициативная группа сразу после экскурсии и отказа идти на «диалог» подала очередную заявку на митинг против вредных выбросов. На 29 сентября.

«Завод, за который мы сейчас все должны уже миллиард долларов китайцам, должны были запустить одной кнопкой. А если они его запустили как металоконструкцию - это получается крематорий, а не завод», - подчеркнул член инициативной группы Анатолий Змитрович.

Фото: svaboda.org

Правозащитник Елена Маслюкова заметила, что ответ на главный вопрос - почему в городе вонь, люди не услышали. «У них все хорошо, они зарабатывают валюту. Но жизнь наших детей дороже валюты. Кто принимал такой завод, кто повесил нам на шею такой кредит - должны нести ответственность», - говорит правозащитник.

Анна Сомова к пенсии работала врачом в санстанции. Она считает: сегодняшние разговоры - ни о чем. «Даже если бы мы остались на беседу на заводе, она шла бы на уровне «воняет - не воняет». А никаких цифр, исследований по метилмеркаптану нет. Руководство завода упустило целый год. Они раньше должны были заключить договор с лабораториями, уже были бы какие-то наработки, методики определения метилмеркаптанов в воздухе», - считает пенсионерка.