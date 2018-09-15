В Брагине обнаружили целый склад оружия времен Второй мировой войны 5 15.09.2018, 12:03

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На 255 стволов наткнулся экскаватор.

Находку можно смело назвать неординарной: количество «стволов» исчисляется десятками, а разнообразие моделей говорит о том, что это, скорее всего, не были запасы регулярной армии, пишет gomel.today.

Оружие обнаружили вчера при проведении строительных работ. Как стало известно, речь идет о целом складе — в тайнике были обнаружены десятки автоматов, винтовок, ружей, пулеметы, большое количество запасных и составных частей. Все — советского производства.

Фото с сайта gomel.today

Любопытно, что в общей картине отсутствует какая бы то ни была последовательность или система — представленная номенклатура моделей очень разнообразна, если не сказать — разношерстна. Очень похоже на то, что в «схрон» складывалось буквально все, что попадалось его хозяину или хозяевам под руки. Самые разные образцы стрелкового оружия разного времени выпуска и разных моделей.

Вполне возможно, что это был тайник партизан, подпольщиков либо участников антисоветского сопротивления в послевоенные годы. Однако не стоит исключать и версии о том, что кто-то «хозяйственный» собирал по лесам оружие уже после войны а потом, по независящим от него причинам, был вынужден оставить свой склад.

Фото с сайта gomel.today

Как сообщает БелТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, на схрон наткнулся ковшом экскаватор. Найденное оружие поражает своим разнообразием: пулеметы Дегтярева и «Максим», ППШ, винтовки и карабины Мосина, немецкие карабины «Маузер», станина миномета и другие составные части. Всего 255 стволов.

Фото с сайта gomel.today

Фото с сайта gomel.today

Как рассказали в УВД, «эхо войны» опасности не представляло, все оружие было не заряжено, а боеприпасов в схроне не было.

Пока никто не может сказать, откуда взялся схрон. Высказываются предположения, что оружие могло быть изъято у населения в конце войны. Также известно, что на месте находки когда-то находился военкомат. Возможно, картину прояснят эксперты.