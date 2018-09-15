«Прогулка с плакатом» Нины Богинской закончилась задержанием 17 15.09.2018, 12:37

3,906

Фото: novychas.by

Активистка в третий раз вышла на улицы столицы с плакатом «Беларусь репрессированная: штрафы, тюрьма, пытки».

Она называет свою акцию «прогулкой с плакатом», чтобы ее не обвинили в несанкционированном пикете. Сегодня Нина сумела пройти от ГУМа до площади Независимости. Некоторые прохожие молодого возраста говорили ей «спасибо», сообщает «Новы час».

Фото: novychas.by

Милиционеры, которые увидели ее на пл. Независимости, вначале просто растерялись.

Фото: novychas.by

Когда Нина развярнултася и пошла заново в сторону Октябрьской площади, на подходах к зданию КГБ ее окружили милиционеры и попросили остановиться. Пока ехала патрульная машина, милиция проверила документы активистки. Люди подходили и выражали поддержку.

Фото: novychas.by

Нину Багинский отвезли в Московский РУВД. Там на нее составили протокол за «нарушение порядка проведения массовых акций» и отпустили. Судить ее будут 17 сентября.