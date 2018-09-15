«Прогулка с плакатом» Нины Богинской закончилась задержанием

«Прогулка с плакатом» Нины Богинской закончилась задержанием17
- 15.09.2018, 12:37
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Активистка в третий раз вышла на улицы столицы с плакатом «Беларусь репрессированная: штрафы, тюрьма, пытки».
Она называет свою акцию «прогулкой с плакатом», чтобы ее не обвинили в несанкционированном пикете. Сегодня Нина сумела пройти от ГУМа до площади Независимости. Некоторые прохожие молодого возраста говорили ей «спасибо», сообщает «Новы час».
Милиционеры, которые увидели ее на пл. Независимости, вначале просто растерялись.
Когда Нина развярнултася и пошла заново в сторону Октябрьской площади, на подходах к зданию КГБ ее окружили милиционеры и попросили остановиться. Пока ехала патрульная машина, милиция проверила документы активистки. Люди подходили и выражали поддержку.
Нину Багинский отвезли в Московский РУВД. Там на нее составили протокол за «нарушение порядка проведения массовых акций» и отпустили. Судить ее будут 17 сентября.