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Фирмы ЕС в 2018 году сэкономили 500 миллионов евро

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  • 15.09.2018, 14:35

Это произошло благодаря Всеобъемлющему экономическому и торговому соглашению между Канадой и Евросоюзом.

Благодаря Всеобъемлющему экономическому и торговому соглашению между Канадой и Европейским союзом (CETA) компании из ЕС сэкономили полмиллиарда евро в 2018 году. Как передает «Радио Польша», об этом сообщил Игнасио Гарсиа Берсеро, представитель гендирекции по торговле Европейской комиссии: «Почти 2000 польских компаний экспортируют свою продукцию в Канаду. В них работает около 60 000 человек. Канада является 11-м по величине рынком, на котором Польша продает свои товары. Соглашение принесло ощутимую выгоду польским экспортерам».

Лукаш Поражиньский, представитель Министерства предпринимательства и технологий Польши, подчеркнул: «Это соглашение является инструментом, с помощью которого мы хотим развивать торговлю и инвестиции между нашими странами. Это соглашение должно помочь нашим предпринимателям дойти со своими предложениями до зарубежных, прежде всего канадских клиентов».

На сегодняшний день торговый договор с Канадой ратифицировали 11 стран ЕС. Он полностью вступит в действие по одобрению всеми государствами Евросоюза.


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