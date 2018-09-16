В Петербурге начался митинг против повышения пенсионного возраста 2 16.09.2018, 14:19

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Акция проходит вместе с протестом обманутых дольщиков.

На проходящем в Петербурге митинге против повышения пенсионного возраста задержали двоих человек, сообщила «ОВД-Инфо» представитель «Открытой России» Юлия Руса.

По ее словам, задержанные мужчины являются сторонниками партии «Яблоко», одного из них зовут Александр Маханьков. Сейчас задержанные находятся в автозаке.

Изначально акция протеста должна была пройти у Финляндского вокзала, это место согласовали власти города. Однако затем они потребовали перенести акцию в Удельный парк, так как на площади Ленина идут работы из-за прорыва трубы. В итоге организаторы перенесли митинг в Свердловский сад, где протестующие присоединились к митингу обманутых дольщиков.

В Санкт-Петербурге 9 сентября акция против пенсионной реформы прошла наиболее жестко. На ней были задержаны около 500 человек.