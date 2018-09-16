закрыть
16 сентября 2018, воскресенье, 16:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

В Петербурге начался митинг против повышения пенсионного возраста

2
  • 16.09.2018, 14:19
  • 1,917

Акция проходит вместе с протестом обманутых дольщиков.

На проходящем в Петербурге митинге против повышения пенсионного возраста задержали двоих человек, сообщила «ОВД-Инфо» представитель «Открытой России» Юлия Руса.

По ее словам, задержанные мужчины являются сторонниками партии «Яблоко», одного из них зовут Александр Маханьков. Сейчас задержанные находятся в автозаке.

Изначально акция протеста должна была пройти у Финляндского вокзала, это место согласовали власти города. Однако затем они потребовали перенести акцию в Удельный парк, так как на площади Ленина идут работы из-за прорыва трубы. В итоге организаторы перенесли митинг в Свердловский сад, где протестующие присоединились к митингу обманутых дольщиков.

В Санкт-Петербурге 9 сентября акция против пенсионной реформы прошла наиболее жестко. На ней были задержаны около 500 человек.


популярное за неделю

Мнение

Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников