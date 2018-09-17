Российским туристам в Бресте показали историческую правду 17.09.2018, 8:59

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Акция прошла в Брестской крепости.

Акцию исторической правды в Бресте провели местные активисты.

«В очередную годовщину развязывания СССР и Германией Второй мировой войны возле Брестской крепости, рядом с пропагандистскими граффити, появился огромный плакат с фотокадрами совместного парада войск Вермахта и Красной армии в захваченном ими Бресте 22 сентября 1939 г.

Факт проведения парада, как и вообще союзнических отношений Гитлера и Сталина в событиях 1939 г. всегда замалчивался советской историографией. Сегодняшние белорусские власти также пытаются отодвинуть правду в дальний угол, заменяя ее идеологическими мифами о «Великой Отечественной войне 1941-45». Акция прежде всего была направлена на российских туристов, многие из которых даже не подозревают что СССР вступил в войну не 22 июня 1941, и был не жертвой, а агрессором», - сообщили активисты редакции Charter97.org.