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Швейцария взялась за российских шпионов

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  • 17.09.2018, 19:17
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В Швейцарии возбудили уголовное дело против вероятных российских агентов.

Федеральная прокуратура Швейцарии ведет следствие по уголовному делу двух граждан России, подозреваемых в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Как сообщили представители прокуратуры в Берне в понедельник, 17 сентября, дело по подозрению в шпионаже в политических целях было открыто еще в марте 2017 года, передает DW.

Россиян также обвиняют в попытке получить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Она в числе прочего помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Федеральная служба разведки Швейцарии ранее подтвердила факт кибератаки, отметив, что преступники своих целей не достигли.

После задержания весной 2018 года в Гааге российские шпионы были высланы в РФ. Обнаружение агентов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. При этом неясным остается то, почему россиян освободили и не предали суду в Нидерландах.


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