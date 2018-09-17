Швейцария взялась за российских шпионов

Швейцария взялась за российских шпионов1
- 17.09.2018, 19:17
- 1,364
В Швейцарии возбудили уголовное дело против вероятных российских агентов.
Федеральная прокуратура Швейцарии ведет следствие по уголовному делу двух граждан России, подозреваемых в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Как сообщили представители прокуратуры в Берне в понедельник, 17 сентября, дело по подозрению в шпионаже в политических целях было открыто еще в марте 2017 года, передает DW.
Россиян также обвиняют в попытке получить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Она в числе прочего помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Федеральная служба разведки Швейцарии ранее подтвердила факт кибератаки, отметив, что преступники своих целей не достигли.
После задержания весной 2018 года в Гааге российские шпионы были высланы в РФ. Обнаружение агентов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. При этом неясным остается то, почему россиян освободили и не предали суду в Нидерландах.