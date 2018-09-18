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Россия обвинила Израиль в ликвидации своего самолета в Сирии

  • 18.09.2018, 11:01
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Москва пригрозила «ответными мерами».

Минобороны РФ назвало «виновных» в катастрофе российского самолета в Сирии.

Израильские летчики якобы «подставили» российский самолет под удар сирийского комплекса С-200, завили в Москве

Российский самолет Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили израильские летчики, заявили в Минобороны, передает «РИА Новости». Погибли 15 российских военнослужащих.

Минобороны РФ заявило, что вечером в понедельник, 17 сентября, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля, зайдя со Средиземного моря, нанесли удары в районе сирийского города Латакия. Они якобы «преднамеренно создали опасную ситуацию» для кораблей и самолетов в этом регионе.

«Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России», — говорится в сообщении.

В Москве также подчеркнули, что рассматривают действия Израиля как враждебные. Также в министерстве заявили о праве на «адекватные ответные действия».

Посольство Израиля в Москве отказалось комментировать эту информацию.

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. Связь с экипажем пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Эти судна хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС (в том числе полет крылатых ракет "Калибр").


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