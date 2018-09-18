Санкции США обвалили экспорт нефти Ирана 18.09.2018, 14:05

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Администрации Трампа потребовалось менее 50 дней для реализации своего плана.

Агрессивно и недипломатично, но чрезвычайно эффективно: почти за 50 дней до вступления в силу новых санкций США к иранской нефти президенту Дональду Трампу уже удалось обрушить экспорт страны и нанести Тегерану серьезный экономический ущерб, пишет finanz.ru.

Экспорт иранской нефти упал примерно на 35 процентов с апреля. В мае Трамп объявил о новых нефтяных санкциях, разорвав дипломатическую сделку с Ираном, которую заключил Барак Обама, чтобы сдержать ядерную программу Тегерана.

"Экспорт иранской нефти падает довольно сильно", - сказал Роджер Диван, ветеран нефтяной аналитики в консалтинговой компании IHS Markit Ltd.

Более сильное, чем ожидалось, сокращение, масштаб которого еще возрастет, стало победой Трампа, который занял более жесткую позицию по Ирану, что стало краеугольным камнем его внешней политики, и решил ввести санкции, несмотря на оппозицию в Европе и открытое противостояние со стороны Китая и Индии, ведущих покупателей иранской нефти. Когда санкции были объявлены, их односторонний характер заставил многих на нефтяном рынке усомниться в их эффективности.

По данным Международного валютного фонда, на нефть приходится почти 80 процентов налоговых поступлений Ирана, что делает сырье жизненно важным для экономики страны. По мере падения экспорта нефти иранский риал потерял 60 процентов на неофициальном рынке, подстегнув инфляцию.

В то время как успех санкций поможет Трампу оказать давление на Иран, возможен и менее желанный побочный эффект - более высокие цены на нефть для американских потребителей в преддверии ноябрьских промежуточных выборов.

Санкции отражаются на мировом нефтяном рынке: нефть марки Brent поднималась выше $80 за баррель на прошлой неделе. Несмотря на то, что Россия и Саудовская Аравия, которые тесно сотрудничают в нефтяной отрасли последние два года, компенсировали ряд последствий за счет увеличения собственной добычи, трейдеры делают ставку на то, что этого будет недостаточно, чтобы покрыть все потерянные иранские поставки.