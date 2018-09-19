Альфред Кох: Путин понимает, что армия Израиля сильнее российской армии
- 19.09.2018, 21:24
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Легко понять место, которое определил российской армии президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин понимает, что армия Израиля сильнее российской армии. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал экс-вице-премьер России Альфред Кох.
"По наличию/отсутствию "ответки на обидку" легко понять место, которое определил российской армии Путин: очевидно сильнее Грузии и Украины, но слабее Турции. И вот теперь понятно, что и Израиля", – написал Кох.
По его мнению, Путин проявил в этой ситуации адекватность и осторожность.
"А вы говорите – неадекватный. Очень даже адекватный. Я бы даже сказал – осторожный", – отметил бывший российский вице-премьер.