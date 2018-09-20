Белорусская экономика может рухнуть из-за накопленных долгов 6 Ирина Мурина, «Ежедневник»

20.09.2018, 9:15

2,861

К внутренним проблемам могут добавиться внешние шоки.

Выступая в рамках региональной конференции KEF-2018 в Гродно, экономист Дмитрий Крук отметил, что желательный и необходимый темп роста экономики для Беларуси должен составлять 5-7% в год. В этом случае, по его словам, задачу по удвоению ВВП и приближению к другим развивающимся странам можно решить за 10 лет. Если же исходить из роста в 1,5-2%, который имеет страна сегодня, подобная задача будет решена за 46 лет.

И хотя эксперт отметил улучшение ситуации в экономике в последние 1,5 года и рост, который в ней произошел, он, однако, назвал данный рост лишь «восстановительным».

Дмитрий Крук заметил, что такой рост по своей природе нестабилен и неустойчив: мы компенсируем свои потери, восполняем то, что было не создано за предыдущие годы. После этого роста обычно приходит либо его замедление либо в игру должны вступить некие новые факторы роста.

«Чем вызван этот рост? Одна из основных причин в том, что произошло очищение экономики от диспропорции и это во многом заслуга экономических властей, в частности, в изменившейся монетарной и фискальной политике, – заметил эксперт. – Но гарантирует ли улучшившийся макро-экономический менеджмент в текущей ситуации устойчивый будущий рост? Ответ: нет».

По словам Дмитрия Крука, нельзя путать текущий менеджмент, политику в макроэкономике с базовыми факторами, стимулами, которые характеризуют экономическую среду. Поскольку то, что предопределяет белорусскую модель в целом, ее глубинные дефекты все еще сохраняются, несмотря на то, что качество экономической политики действительно улучшилось.

Дмитрий Крук обратил внимание на то, что в Беларуси не претерпела значительных изменений экономическая конкурентная среда. А ведь именно это задает трендовую динамику всей экономики, ее производительности.

«Если не вносить в систему базовых стимулов изменений, то слабый рост – это по сути статус-кво, который мы будем иметь», – считает он.

Главный риск – накопленные долги

При этом эксперт отметил, что проблема даже не в этом: «С темпом роста в 2,5-3% мы вполне можем развиваться, хотя такой рост и является недостаточным. Но все бы ничего, если бы не риски на горизонте, которые этот не самый лучший сценарий невысокого роста могут еще более ухудшить».

Самый главный риск для белорусской экономики состоит в плохих долгах, которые при определенной ситуации могут перейти в проблему полномасштабного долгового кризиса. Проблема осложняется еще и тем, что кроме государственного долга огромное долговое бремя еще и у белорусских предприятий.

Здесь следует отметить, что кроме долговой нагрузки все актуальнее становится для Беларуси, с учетом санкций и замедлением роста в России, проблема внешних негативных импульсов.

«И, к несчастью, внешние шоки служат катализатором для усиления проблемы с долгами. Если она наложится на внешние риски, это может привести к еще большим негативным последствиям», – считает Дмитрий Крук.

Он с сожалением признал, что долговая проблема висит на повестке уже два года, но большого прогресса в ее разрешении пока нет.

Избыточные функции

В целом, характеризуя экономическую ситуацию в стране, эксперт подчеркнул, что для того, чтобы экономика Беларуси нормально развивалась, государство не должно исходить из политики «назначения чемпионов», что оно делает сегодня.

«Что это значит? Оно исходит из всемогущества своей функции в экономике. Государство определяет, каким должен быть уровень зарплат, определяет за бизнес, в какие направления надо инвестировать, какие отрасли должны развиваться», – отметил экономист.

А для эффективного развития экономики многие эти функции избыточны, считает Дмитрий Крук.

«Приведу пример: государство сегодня в Национальной стратегии устойчивого развития уже пытается предсказать, как будет выглядеть экономика в 2035 году. А если посмотреть программы 15-летней давности, можно увидеть, что никакие из этих прогнозов не сбываются, потому что бизнес ведет себя по-другому», – сказал он.

Дмитрий Крук уверен: попытка играть направляющую, руководящую роль в духе КПСС ни к чему хорошему не приведет, а лишь ограничит нормальное распределение ресурсов в экономике.

Ирина Мурина, «Ежедневник»