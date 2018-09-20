Так что же СССР дал миру? 18 20.09.2018, 10:24

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Советский Союз канул в болото истории так, что даже круги по воде не пошли.

Давно хотел написать пост на тему того — а что же, собственно, дал миру СССР? Спойлер — ничего, дальше можно не читать (шутка), пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Вопрос на самом деле не праздный — многие фанаты СССР любят рассказывать сказки о каких-то там великих технических достижениях советской власти, при этом рассказывают о них с американских компьютеров либо смартфонов в американском же Интернете, что похоже на парадокс и оксюморон.

На самом деле СССР не дал миру ровным счётом ничего полезного, кроме какой-нибудь узкоспециализированной военно-космической отстежной ерунды для сгорания в верхних слоях атмосферы — которая оказывает ровно никакое влияние на жизнь 99,99999% граждан, их счастья и здоровья (скорее наоборот — может упасть на голову, не до конца сгорев). Вот это, собственно и есть истинное лицо СССР — "мировая сверхдержава" не дала миру ровным счётом ничего, все десятилетия своего существования оставаясь на вторых ролях.

Итак, в сегодняшнем посте — размышляем о том, что же СССР на самом деле дал миру:

Космические технологии.

Как доказательство величия СССР поклонники этой страны любят приводить в пример полёт первого человека в космос — мол, американцы на Луну своих отправили, но в космосе-то мы были первыми! При этом поклонники СССР забывают, что Гагарин просто первым полетал над Землёй на высоте около 200 километров, а американцы первыми отправили своих астронавтов на расстояние в почти 400 тысяч километров и вернули их обратно — что мягко говоря не одно и то же.

Плюс космос как таковой не играет никакой роли в жизни 99,999% граждан, и для "величия страны" его одного как-то маловато — это как считать "великой страной" какую-нибудь островную папуасию на основании лишь того, что они лучше всех в мире делают древки для копий. Советский космос был чисто прикладной штукой в военно-исследовательской сфере, он не сделал жизнь простых граждан лучше ни на грамм. Те же американцы, называя причины гордится своей страной — назовут равноправие людей перед законом, независимые суды, классное образование, медицину, мировые бренды, а о космосе даже и не вспомнят.

И даже если представить, что в СССР были какие-то там космические технологии — сейчас от них остаётся всё меньше. Ради интереса посмотрите, как кто и на чём сейчас туда летает — практически ничего СССР-овского там нет.

Продукты питания.

Ну ладно, скажете вы, космос это только частность, но может быть СССР дал миру что-то другое, не менее великое? Может быть, придумал, как дешево и вкусно кормить граждан, придумал какие-то прорывные технологи в сфере питания? Разумеется, нет. В сталинском СССР все рецепты и технологии общественного питания привозились из США, а в сельском хозяйстве щедро сыпались пестициды.

В СССР не создано никаких прорывных технологий выращивания и хранения продуктов, которые могли бы использоваться и сейчас. Ради интереса посмотрите на производителя овощей и фруктов в вашем ближайшем супермаркете — Израиль, Нидерланды, Турция и прочее. Маленькие Нидерланды с не таким уж тёплым климатом уже десятилетия кормят весь мир помидорами (вкуснейшими, кстати), а "великий СССР" не мог даже круглый год поставлять огурцы и помидоры в свои магазины — вплоть до начала девяностых годов огурцы и помидоры исчезали с прилавков с октября по апрель.

Более того — в СССР толком не было и нормальной мясо/молочной продукции, прямым следствием чего являются плохие местные продукты в России. Это те самые "передовые советские технологии".

Медицина.

Так, ну может быть в советской медицине был совершен какой-то прорыв? Нет, таких прорывов не было — в СССР были неплохие отдельные врачи (например, хирурги), но в целом советская медицина находилась в удручающем состоянии.

В каких странах сейчас хорошая медицина? Разумеется, это Германия, США, Израиль — последнему удаётся держать невероятно высокий класс медицины, находясь в состоянии перманентной войны. Эти страны развивали медицину в то время, когда СССР рассказывал гражданам сказки про "а зато мы делаем ракеты!", и в эти же страны сейчас летают лечиться бывшие советские чиновники.

Машиностроение, автомобили, бытовая техника.

Может быть, хотя бы в автомобилестроении и машиностроении СССР занял какие-то высоты? Тут всё ещё проще, чем с медициной — вы знаете какие-нибудь советские автомобильные бренды, которые стали бы известными и покорили мир? А может быть, в СССР делались какие-то сверхточные и классные станки, которыми до сих пор пользуются на Западе? Нет, нет и ещё раз нет, всё было с точностью до наоборот — это в СССР везли западные станки (в том числе — для производства туалетной бумаги), а многие (если не все) советские автомобили были слизаны с западных.

Также в СССР пёрли дизайн бытовой техники, схематические принципы её построения, функциональность — назовите хотя бы пятое советских вещей, магнитофонов или автомобилей, которые покупали бы в странах Запада — таких нет. Советские автомашины покупались только в странах соцлагеря — и то от безысходности, чтобы пользоваться хоть чем-то, потому что рынок западной продукции был для них закрыт.

Подытожим этот пункт — в современном мире бытовой техники и автомобилей не осталось и следа от "советского величия" — оно оказалось дутым мыльным пузырем и кануло в Лету с падением СССР.

Образование.

Ладно, а что у нас с образованием? Может быть, в СССР появились какие-то передовые технологии обучения, какие-то новые философские школы — которые дали бы населению Земли какое-то новое понимание мира и места в нём человека? Разумеется, нет — философия в СССР была уничтожена ещё при Сталине, и в стране был оставлен только угрюмый марксизм, который не имел никакого внутреннего развития и к концу XX века превратился в карикатуру на самого себя. И этот анахронизм, кстати, особенно остро ощущался на войне в Афганистане — когда ребят из панельных домов в кроссовках "Адидас" отправляли умирать за мифы столетней давности.

Это же касается и советского образования — оно обучало лишь прикладным навыкам и умениям, но не самостоятельному мышлению, и как итог — в XXI веке не имеет никакого продолжения, оно попросту оказалось невостребованным. Бывшие советские ВУЗы до сих пор ещё находятся под влиянием этого наследия и редко попадают в мировые рейтинги. От "хваленого советского образования" сейчас не осталось ровным счетом ничего.

Компьютерная техника.

Ну ладно, скажут любители СССР — вот компьютеры в СССР зато были ого-го! Говорят, самый мощный компьютер придумал ещё Сталин и рассчитал на нём количество школ для советских первоклассниц. Разумеется, это звучит сплошным анекдотом — на первых порах кибернетику в СССР полностью запрещали как "буржуазную лженауку", и разрешили только тогда, когда поняли, что она может пригодиться в военно-космической сфере (читай — в сфере удержания власти и покорения других народов).

Компьютеры в СССР были огромными шкафами на перфокартах, и были узкоспециализированными — на них рассчитывали траекторию полёта и скорость сгорания в верхних слоях атмосферы той самой отстежной ерунды. Персональных компьютеров в СССР не существовало — как сказал заместитель министра радиопромышленности СССР Николай Горшков — "Ребята, хватит заниматься ерундой! Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия и персональная дача".

Компьютеры, которые можно было с натяжкой назвать персональными — появились под самый занавес СССР, где-то в конце восьмидесятых. В начале девяностых годов я ещё работал за такими на уроках информатики в школе — моделях "Корвет" и КУВТ "Немига". Это были страшные черные ящики с мерцающими экранами, на которых мы с помощью компьютерного языка "Бейсик" писали алгоритмы для рисования кружочков. В середине девяностых у нас в гимназии установили "Пентиумы" с win-95, и про советские компы мы забыли, как про страшный сон.

В общем, и тут сплошной фейл — вся компьютерная техника, а также алгоритмы, принципы её работы, операционные системы и всё-всё-всё, что касается виртуального мира — было создано не в СССР. В Союзе на вот это всё смотрели с угрюмой подозрительностью.

Связь между людьми.

XXI век сделал мир очень маленьким — с помощью фактически бесплатной связи и современных технологий мы можем общаться с людьми на другом конце Земли, можем видеть как живут другие страны и люди в них, можем бесплатно получать образование и имеем доступ к абсолютно любой информации в мире. Диктаторам сейчас не так уж и просто начинать войны — их деяния быстро попадают в сеть и становятся известными, а люди больше не верят в их средневековые россказни про то, что "вокруг нашей страны одни враги с пёсьими головами" — потому что заходят в сеть и видят всё своими глазами.

Это чудо называется Интернет — и появился он, разумеется, не в СССР. Вы можете сказать, что он в принципе появился после распада СССР, но дело в другом — в СССР он не мог появиться в принципе. Страна, считающая что людей нужно держать в голодном неведении, всячески препятствовала бы свободному общению между людьми, а советский интернет, появись он там, имел бы примерно такой вид:

В общем — и тут минус. Все интернет-технологии и их предшественники имеют несоветские корни — как технологические, так и идейные. Это в принципе и есть то, с чем все годы боролись большевики.

Такие дела.

Получается, что СССР канул в болото истории так, что даже круги по воде не пошли — мир сейчас пользуется разработками совсем других стран, покупает совсем другие товары, учится и лечится по совершенно иным технологиям и общается с помощью Интернета, с которым в СССР бы всячески боролись "по просьбе ветеранов" как с "антинародным и антигосударственным явлением".

Из всего советского во все языки мира без перевода вошло только слово GULAG — собственно, это и есть то единственное, что осталось в памяти от СССР.

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