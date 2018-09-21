В Беларуси может появиться 18 областей 7 21.09.2018, 8:26

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В Академии наук прорабатывается административная реформа.

Об этом пишет «Звязда». Издание сообщает, что уже проработаны варианты «совершенствования» системы административно-территориального деления (АТД) Беларуси.

Мягко или радикально?

Ученые полагают, что белорусский система АТД не является оптимальной. Это видно хотя бы по тому, что сегодня существуют существенные различия регионов одного ранга по количеству населения, уровню социально-экономического развития и обеспеченности инфраструктурой.

— Такая ситуация привела к тому, что существующее административно-территориальное деление не совпадает с актуальными территориальными социально-экономическими сообществами, которые отражают процесс районообразования. Поэтому в некоторых случаях сложно добиться комплексного развития территории. Речь идет о взаимном экономическом, социальном, демографическом, экологическом и инновационном развитии районов, — считает кандидат экономических наук, заведующий отделом мировой экономики и внешнеэкономических исследований Института экономики Национальной академии наук Татьяна Вертинская.

Сегодня районы страны отличаются и по размерам, и по транспортной доступности до районных центров. Так, четыре из шести областных центров находятся на расстоянии более 200 км от центра страны, а 16 районных центров расположены ближе к Минску, чем к центрам своей области.

По оценкам ученых, в основе дальнейшего совершенствования АТД страны должно находиться в том числе и обеспечение приближенности органов местного управления и самоуправления к населению — это позволит гражданам более широко участвовать в решении местных проблем и качественно оказывать социальные услуги населению. Кроме того, важна и оптимизация численности государственных служащих и сокращение расходов на их содержание без ущерба для государственного территориального управления и национальной безопасности.

—Сейчас не накоплено критической массы проблем и недостатков существующего АТД, поэтому радикальных подходов к изменению сети не требуется. Нашей стране необходимо ориентироваться на эволюционный, т.е. мягкий путь ее совершенствования, — пояснила Татьяна Вертинская.

Сократить до 100

Мягкий вариант изменения АТД может предусматривать объединение ряда городов областного подчинения (например, Барановичи, Пинск, Бобруйск) с одноименными районами, как это произошло в других областях. Возможно объединить и горисполкомы областных центров с исполкомами одноименных районов.

«Кроме того, целесообразно объединение районов с численностью жителей менее 20 тысяч человек с соседними более крупными районами с учетом транспортной доступности районных центров, производственных и социально-культурных связей, которые уже сложились, а также мнения населения, которое там проживает. Общее количество районов предлагается сократить до 95—100», — сообщила Татьяна Вертинская.

Также белорусские ученые предлагают создание самостоятельной административно территориальной единицы — Минского столичного округа в составе Минского района, который объединит города — спутники Минска.

В настоящее время ряд из названных направлений уже осуществляется в Беларуси. Например, в Минской области в 2006 году изменения произошли в Солигорском, Пуховичском, Мядельском районах; в 2007 — в Клецком и Березинском. В 2009 году территории 32 сельсоветов были изменены.

А если все же радикально?

Однако, как показывает опыт других стран, изменения в АТД реализуются поэтапно и могут затронуть период как минимум в десять лет.

Важно подчеркнуть, что такая реформа, как правило, происходит одновременно с совершенствованием региональной финансово-бюджетной системы и укреплением института местного самоуправления. В этом случае за основу административно-территориальной реформы может быть взят вариант, определенный в 2003 году в проекте Концепции реформирования местного управления и самоуправления в Беларуси и рабочей группой, которая была создана при Национальной академии наук Беларуси.

Его суть заключается в переходе от трех звеньев системы (сельсовет, район и область, или первичный уровень, базовый и региональный) до двух (район и область) и в нахождении оптимальных размеров административно-территориальных единиц, которые позволяют более эффективно реализовывать принципы и функции местного управления и самоуправления, закрепленные за соответствующими уровнями.

Реализация этого подхода предполагает создание вместо 6 областей 15-18 новых областей (округов) со средним радиусом доступности от 43 до 80 километров. Базовой административно-территориальной единицей вместо 118 районов и около 1200 сельсоветов может стать новый район или община, волость. Таких единиц в стране целесообразно иметь 450-475 со средним радиусом доступности 14-17 километров.

Их центрами могут стать районные центры, города областного и районного подчинения, поселки городского типа, а также крупные агрогородки, равномерно распределенные по территории.

— Научное обоснование различных вариантов изменения административно-территориального деления в Беларуси требует разработки соответствующей научной концепции с участием экономистов, юристов, экологов, социологов, архитекторов и градостроителей, a также представителей органов местного управления и самоуправления различных уровней и инициативных групп местных сообществ, — резюмировала Татьяна Вертинская.